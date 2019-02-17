陸「乒乓女皇」鄧亞萍兒陷國籍爭議　微博曬護照闢謠

▲鄧亞萍在微博PO出護照照片。（圖／翻攝自微博／小個鄧亞萍）

大陸中心／綜合報導

大陸「乒乓女皇」鄧亞萍兒子林瀚銘2018年底曝光後，因疑似擁有「法國國籍」卻能進入北京市乒乓球二隊打球，引起討論。鄧亞萍17日在前往勞倫斯世界體育獎（Laureus World Sports Awards）頒獎典禮前，在微博PO出聲明，「兒子林瀚銘一直以來都是中國籍，雖然他出生在法國但一出生就拿了中國護照」，並附上護照照片證明「國籍真假」。

▲林瀚銘持有的中國護照。（圖／翻攝自微博／小個鄧亞萍）

綜合陸媒報導，「乒乓女皇」鄧亞萍在運動生涯創造不少輝煌戰績，16歲時就奪得了首個世界冠軍，1989年到1997年，共獲得6次世界桌球錦標賽冠軍和4枚奧運會金牌；退役後出國留學，並和同樣是運動選手的丈夫林志剛低調領證結婚。在法國待了一段時間。

2018年底鄧亞萍的12歲兒子林瀚銘曝光，且12歲就入選北京乒乓球隊二隊；不過當時有消息傳出，林瀚銘由於出生地在法國，使用的是法國國籍，卻能在中國的球隊打球，是以一名法國人身份在中國學習乒乓，且不能參加中國國家桌球隊，代表國家出賽。

▲鄧亞萍（右）與小學生切磋球技一臉認真。（圖／CFP）

面對兒子的「國籍爭議」，鄧亞萍17日在前往勞倫斯世界體育獎（Laureus World Sports Awards）頒獎典禮前，在微博PO出聲明。她表示，「網路上關於我和兒子的國籍謠言，時間很長了。我在此聲明，我和兒子林瀚銘一直以來都是中國籍，雖然他出生在法國但一出生就拿了中國護照。我們作為中國人而自豪，能為祖國拼搏而感到驕傲瀚銘已逐漸長大，作為一位母親希望大家能夠共同創造更好的成長環境給我們的孩子們！衷心感謝廣大球迷朋友們多年來一直對我的關愛和支持。」

同時，鄧亞萍也說，作為勞倫斯世界體育學會最早的中國委員，「我很欣喜地看到勞倫斯世界體育大獎上有越來越多的中國優秀運動員入圍，瀚銘也再次陪我來參加勞倫斯的盛典。」