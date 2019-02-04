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二哈10樓墜下「砸爛奧迪」痛呻吟　車主佛心僅索9萬賠償

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▲二哈10樓墜下「砸爛奧迪」痛呻吟　車主佛心安慰求賠9萬（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲狗狗趴在地上頻頻哀嚎，模樣十分痛苦。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

大陸中心／綜合報導

「碰！」重慶九龍坡的南方花園小區1月9日傳出巨大聲響，一隻二哈從10樓高墜下，正好砸中一台灰黑色奧迪。當時牠痛到不斷哀號，讓飼主心疼流淚；而那台無辜遭殃的車子，不僅後擋風玻璃完全碎裂脫落，車身也有明顯凹痕，但事後車主仍不斷安慰飼主，最後求賠2萬元（台幣約9.1萬元）當作修車費了事。

一名目擊者黃先生訴說事發經過，「那時『碰』了一聲，以為是我的輪胎爆炸，所以就走過去看，原來是哈士奇從樓上摔下來，把人家的汽車玻璃給砸爛了。」當時哈士奇就趴在地板上，想抬頭卻全身無力，痛到頻頻哀嚎；一會兒，年約20多歲的飼主趕到現場，抱著狗狗忍不住流淚，心疼地狂問牠，「哪裡疼？」

▲二哈10樓墜下「砸爛奧迪」痛呻吟　車主佛心安慰求賠9萬（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲奧迪的玻璃全被砸爛。

奧迪車主到了現場，看見這一幕揪心畫面捨不得責罵，甚至還上前關心狗狗的狀況和飼主的情緒。隨後，寵物醫院將受傷的哈士奇接走，而車輛也立即進廠維修。車主表示，「修這台車大概2萬元左右（台幣約9.1萬元），狗的主人也表明會負責這筆損失」。

▲二哈10樓墜下「砸爛奧迪」痛呻吟　車主佛心安慰求賠9萬（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲哈士奇當時直接從10樓高的窗戶墜下。

據悉，狗狗是從窗戶墜樓，根據飼主陳述，哈士奇墜樓那時她人不在家，家裡也沒有任何人，但有一扇窗戶沒關，也沒有裝防盜網，所以可能是自己跳了出來。目擊的黃先生也說，其實砸到車沒甚麼要緊，修一下就好了，但砸到人後果就很嚴重，「儘管有些寵物很討人喜歡，但是飼主也要加強留意，不要讓寵物闖禍造成別人困擾。」

《ETtoday新聞雲》提醒，每年有許多貓不慎從高處墬落而送命，為了家中寵物的安全，飼主應關好家中門窗，不讓牠隨意亂跑；如果居住的地方不在一樓，應該注意門窗是否緊閉或是裝設紗窗。

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關鍵字：二哈,奧迪,墜樓,車主,重慶,九龍坡,南方花園小區

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