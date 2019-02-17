少年左臂螺旋性骨折！父慌曝真相「比腕力斷手」…醫看X光片驚呆！

▲少年與父親比腕力玩，結果左手臂被扭成螺旋性骨折。（圖／翻攝現代快報）



大陸中心／綜合報導

中國大陸江蘇省一名14歲少年近日手臂骨折，由父親將他送往醫院急救。少年被送到急診室時，肱骨「螺旋性骨折」已經外露，受傷嚴重。更讓醫生意外的是，造成他傷勢的原因，竟然只是因為父子晚上睡不著覺。

根據《現代快報》報導，2月14日凌晨，一名14歲少年和40多歲父親一起來到蘇州市立醫院東區門診部，少年的神情非常痛苦，左臂也以一種奇怪的角度彎曲著。醫師初步檢查發，少年的左臂骨折，還有部分肱骨露出體外。

少年的父親表示自己姓陳，剛才父子倆睡不著覺，就想比腕力來玩，結果在玩鬧的過程中，可能是自己用力過猛，結果兒子還沒做好準備，一發力他的手臂就斷了。發覺大事不妙的父親，連忙將兒子送到醫院急診室。

少年之後被送到骨科進一步檢查，透過X光照片發現，他的肱骨呈現螺旋性骨折，受傷嚴重，讓醫生也感到意外。蘇州市立醫院骨科醫師王一帆表示，「肱骨是人上肢骨骼中最堅硬的，一般肱骨骨折多為橫斷性，而非螺旋性。」醫師表示，螺旋性骨折顧名思義就是從中間受力斷開，可見事發時少年的手臂受到非常大的外力。

王醫師說，肱骨螺旋性骨折即便在成年人中也非常罕見，一般多出現在工傷事故中，過去收治比腕力受傷的病人，大多都只有關節脫臼，他從醫生涯裡也是第一次遇到因比腕力而螺旋性骨折的案例。據悉，經過手術治療後，少年目前已經沒有大礙，但因為部分神經受損，未來手部功能是否能百分之百恢復仍有待觀察。