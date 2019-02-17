　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

少年左臂螺旋性骨折！父慌曝真相「比腕力斷手」…醫看X光片驚呆！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼少年左臂螺旋性骨折！父慌曝真相「比腕力斷手」…醫看X光片驚呆！。（圖／翻攝現代快報）

▲少年與父親比腕力玩，結果左手臂被扭成螺旋性骨折。（圖／翻攝現代快報）

大陸中心／綜合報導

中國大陸江蘇省一名14歲少年近日手臂骨折，由父親將他送往醫院急救。少年被送到急診室時，肱骨「螺旋性骨折」已經外露，受傷嚴重。更讓醫生意外的是，造成他傷勢的原因，竟然只是因為父子晚上睡不著覺。

根據《現代快報》報導，2月14日凌晨，一名14歲少年和40多歲父親一起來到蘇州市立醫院東區門診部，少年的神情非常痛苦，左臂也以一種奇怪的角度彎曲著。醫師初步檢查發，少年的左臂骨折，還有部分肱骨露出體外。

少年的父親表示自己姓陳，剛才父子倆睡不著覺，就想比腕力來玩，結果在玩鬧的過程中，可能是自己用力過猛，結果兒子還沒做好準備，一發力他的手臂就斷了。發覺大事不妙的父親，連忙將兒子送到醫院急診室。

少年之後被送到骨科進一步檢查，透過X光照片發現，他的肱骨呈現螺旋性骨折，受傷嚴重，讓醫生也感到意外。蘇州市立醫院骨科醫師王一帆表示，「肱骨是人上肢骨骼中最堅硬的，一般肱骨骨折多為橫斷性，而非螺旋性。」醫師表示，螺旋性骨折顧名思義就是從中間受力斷開，可見事發時少年的手臂受到非常大的外力。

王醫師說，肱骨螺旋性骨折即便在成年人中也非常罕見，一般多出現在工傷事故中，過去收治比腕力受傷的病人，大多都只有關節脫臼，他從醫生涯裡也是第一次遇到因比腕力而螺旋性骨折的案例。據悉，經過手術治療後，少年目前已經沒有大礙，但因為部分神經受損，未來手部功能是否能百分之百恢復仍有待觀察。

ET快訊
林依晨喝喜酒遇《我的秘密花園》男主角！CP隔16年合體劇迷哭
正妹空姐「下面狂發炎」：沒辦法停止，我要工作！醫問出淒慘真相
「我爸是鋼鐵人」女孩被笑騙子　暖父隔天現身全校停課...

關鍵字：螺旋性骨折

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

少年左臂螺旋性骨折！父慌曝真相「比腕力斷手」…醫看X光片驚呆！

《流浪地球》票房166億衝陸影史第二　吳京「眼光毒辣」攬冠亞軍

陸「乒乓女皇」鄧亞萍兒陷國籍爭議　微博曬護照闢謠

冷凍水餃、肉丸全遭殃！陸至少11廠商冷凍食品驗出非洲豬瘟病毒

港深圳灣大橋用12年鋼纜斷裂！　封2線道「繼續通車」

赴韓「修修臉」整形降3成　陸客「怕禿頭」改做植髮手術

頂-16°C在冰層狂甩尾　剛耍帥完「湖面秒裂」...整車掉水中

曾嗆翠玉白菜是三級品　單霽翔：北京故宮藏品多...只是還沒整理

閨蜜前男友強擄上車！她隔窗唇語「救救我」　收費員一看懂了⋯機警神救援

榕馬會談18項提案　馬祖聚焦「人進來，貨出去」

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

餵奶整女兒！奶爸遭「臭酸奶」逆襲　網友笑翻：來自前世女友的復仇！

24歲苗栗青年戀上75歲英國老爹　爸暖送祝福...情人節後互訂終身

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

炎亞綸「飛輪海主唱」認證　揭當金雞母內幕...上一組要先走！

應采兒首度回應二胎消息！　笑稱：Jasper想要哥哥姊姊

少年左臂螺旋性骨折！父慌曝真相「比腕力斷手」…醫看X光片驚呆！

《流浪地球》票房166億衝陸影史第二　吳京「眼光毒辣」攬冠亞軍

陸「乒乓女皇」鄧亞萍兒陷國籍爭議　微博曬護照闢謠

冷凍水餃、肉丸全遭殃！陸至少11廠商冷凍食品驗出非洲豬瘟病毒

港深圳灣大橋用12年鋼纜斷裂！　封2線道「繼續通車」

赴韓「修修臉」整形降3成　陸客「怕禿頭」改做植髮手術

頂-16°C在冰層狂甩尾　剛耍帥完「湖面秒裂」...整車掉水中

曾嗆翠玉白菜是三級品　單霽翔：北京故宮藏品多...只是還沒整理

閨蜜前男友強擄上車！她隔窗唇語「救救我」　收費員一看懂了⋯機警神救援

榕馬會談18項提案　馬祖聚焦「人進來，貨出去」

楊繡惠喊話蕭煌奇「娶我」：生個「蕭」防隊好不好？

台北超馬三賽程獲IAU銀標認證　香港鄔棕輝48hrs男子組第一

關曉彤《千手觀音》向春晚致敬！　遭控侵犯著作權

20歲陸籍女大生偷帶火腿腸…聽到罰20萬「崩潰痛哭」！移民署准許放入境

「日版桂綸鎂」爆料他一直笑　西島秀俊喊冤：我不是奇怪的人

野生「金鐘視帝」現北捷零變裝！　滿座車廂竟沒人認出他

林依晨念舊15年交情不變！出席《秘密花園》導演婚宴美翻

2張圖看懂「113專線」服務流程　別害怕求助，恐懼來襲時他們一定能幫你

此生必去！住「奇幻樹屋」看極光入眠　根本是童話故事

嘉義市五連霸市議員廖天隆涉賄遭訴　17日研究室燒炭亡

「老公天天尿我身上」　 張菲媳曝閨房情趣：越尿越上面

大陸熱門新聞

臨盆才驚覺懷孕　女堅稱還是處女

罰寫惡夢掰　寫字機器人年後狂銷

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶..

港鐵「初戀女友」照瘋傳！20歲..

男直播BBQ燒石虎 遭警察逮..

他養10億「蟑螂大軍」吃50噸..

孕婦臨盆老公突然不見...竟是..

1萬3紅包錢被挪用　兒子告贏老..

閨蜜前男友強擄上車！她隔窗唇語..

過不了收費站！巴士在高速公路「..

ZARA模特兒「滿臉雀斑」引辱..

大媽偷貂皮外套！隔天再返店當場..

「從小喝到大」神奇椰汁遭撤廣告..

畢業三年得癌年輕人：能者多勞是..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

甜笑妹半球照外流！爸點開大驚：是我女兒

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

臨盆才驚覺懷孕　女堅稱還是處女

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我妹…鬼秒消失

Ashly後悔答應求婚！列尼克3罪狀

飛機上偶遇楊冪！素顏真面目曝光

30秒支解！鹿耳門百人飛撲春牛分屍

5歲妹921獨活：爸救我的！親友傻住

失戀女墜樓亡！護理師救不回…廟公曝真相

搭普悠瑪約正妹吃午餐　網看傻眼

感冒多喝水？她曝「抗病神招」好超快

研所考差上淡江　交往6年女友劈腿

網瘋傳：雞排妹「親密片遭惡男流出」

苦等軍人男友退伍2年！德女模爆哭

蕭敬騰「不知阿嬤過世」被說惡魔

更多

最夯影音

更多

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面