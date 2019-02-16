新對話曝光！賓利哥暴打國產車主　崩潰怒吼「你賠得起嗎？」

社會中心／綜合報導

新北市中和7日發生一起疲勞車禍，導致千萬賓利嚴重損毀。第一時間，肇事的黃姓駕駛趕緊道歉，但根據最新曝光的畫面，賓利車主不僅狂飆三字經，還在員警面前出手揍人，甚至怒嗆「我車多少錢？你賠得起嗎？」當時警方連忙安撫制止，但事後仍被賓利車主狠酸「我他媽的就是嗆你們這些警察當一輩子買不起！」

據了解，賓利車主名叫黃捷，是台北東區知名醫美診所CEO，7日晚間他駕賓利行經中和路段時，遭對向黃男駕國產車撞上，立刻下車飆罵「我車多少錢？你是賠得起嗎！」黃男聽完頻頻低頭道歉，但黃捷怒氣未消，不僅出拳痛毆對方，狂罵三字經，還在警方面前踹人，不斷咆哮「把我的車撞成這樣」、「你是怎麼開車的？」

▲千萬賓利遭撞毀，黃捷爆氣痛毆肇事駕駛、嗆警察。（圖／東森新聞，下同）

現場員警一見火爆場面，立刻出言制止：「沒關係，你要知道這邊有監視器，等一下交通隊會幫你處理，情緒先不要這麼激動」，沒想到事後仍意外成為箭靶。黃捷在臉書痛罵警方「老子繳了一堆稅金養你們，還要在過年的時候被你們嗆，我就是嗆你們這些警察當一輩子都買不起，怎樣？」

▲黃捷在臉書撰文嗆警，「你們當一輩子都買不起」。

黃捷在臉書貼文痛批，「現在的警察是有仇富情結嗎？然後一直問我拖車什麼時候到，X，你們以為我的車是撞我的國產車嗎？什麼車都可以拖嗎？我只不過請你們看清楚我的車子是什麼牌子的，很難叫拖車，你們竟然回我『不知道，也不想知道』，買不起就算了，老子無緣無故被撞，還要被你們這些警察仇富。」

▲黃姓駕駛現身控訴黃捷施暴，表示已提告傷害。

「我一時沒有注意，真的很對不起！」面對鏡頭，肇事的黃姓駕駛深深一鞠躬表示歉意，雖然是自己有錯在先，但對於黃捷的粗暴舉動仍無法釋懷；肇事黃男的姊姊表示，由於父親兩度中風，自己也失業，家中經濟頓失來源，弟弟為了扛起家計，一人兼職打2份工，不但在賣場上班，閒暇之餘還擔任外送員，實在是因過於疲累，當天開車時才會恍神肇禍。

事件鬧上新聞版面後，黃捷將臉書PO文刪除，不僅婉拒受訪，也低調未露面，僅在臉書上表示「不敢面對自己犯錯的人太多了，人犯錯沒關係，但不敢面對，那就會讓人覺得不開心了；當受傷害的人不開心的時候，只能把不開心還給對方了！」目前挨打的黃男已經驗傷、並提告傷害，後續警方將依法辦理。

▲黃捷2016年時曾因愛車遭外國人「尿進加油孔」鬧上新聞版面。