快訊／台南新化3連撞！4人受困變形車內　1歲小男童送醫不治

▲台南市新化區中正路、外環道路，2月17日傍晚發生一起重大車禍，2部車輛發生車禍，車體重創毀損變形，駕駛人受困車內，消防人員據報火速前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化區中正路、外環道路17日傍晚發生一起重大車禍，3部車輛發生車禍，車體重創毀損變形，駕駛人受困車內，消防人員據報火速前往搶救，搶救共4人送醫，其中1名1歲小男童失去生命跡象，在救護車上救護人員緊急施以電擊，緊急送醫仍宣告不治，肇事原因由警方調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於2月17日傍晚5時58分許接獲報案指台南市新化區中正路、外環道路發生車禍需要救護，消防局派遣新市分隊救護車出勤（新化分隊處理雜草火警）；新市分隊救護車到達現場發現有駕駛人受困變形車體內，馬上增派南科、永康及新化分隊消防人車及救護車前往搶救。

消防人員將駕駛人及相關乘客搶救上護車送醫，其中1名1歲孩子ＯＨＣＡ（無呼吸心跳），在救護車上，救護人員緊急施以電擊1次，送衛福部台南醫院新化分院搶救仍不治身亡。另28歲李姓女子人送衛福部台南醫院新化分院、22歲戴姓、40歲陳姓男子2人送台南市立安南醫院，，肇事原因及相關責任由警方調查處理中。