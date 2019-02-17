三點看差別　李正皓：韓國瑜像爺們！柯文哲一被嗆就軟掉

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、宋德威攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲日前質疑募兵制，「喊台獨卻取消徵兵制，這是在幹嘛，兵夠不夠？」，此話一出引起熱議。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓17日表示，高雄市長韓國瑜面對議題挑戰時，「像個爺們往前衝」，而柯文哲則是一被嗆就軟掉，馬上轉移話題。

李正皓在臉書表示，除了施政能力外，柯文哲與韓國瑜最大的差距是在面對議題挑戰時，「韓國瑜像個爺們往前衝，柯文哲則是一被嗆就軟掉，馬上轉移話題」。

李正皓指出，柯文哲針對兩岸關係演講時，才嗆總統蔡英文「喊台獨又取消徵兵，那是在做什麼？」，但一被國防部回嗆募兵是世界潮流後，柯文哲又馬上改口說，「國防問題太專業複雜，但思維上要有個統一的想法，表示去以色列看完再講這個問題。」

李正皓認為，韓國瑜面對議題有中心思想，就算逆風，只要是正確的事，就戰到底，當年北農總經理之爭是如此，如今的九二共識也是如此；反觀，「柯文哲面對議題只看風向，風向不對馬上轉彎」。

另一方面，李正皓日前也在臉書列出3點，分別從「招商」、「觀光」與「政治成熟度」看柯文哲與韓國瑜的差別，他更在文末向柯文哲喊話，「請不要病急亂投醫，與其挑韓國瑜作為對手，不如專注在市政上，大巨蛋、內湖交通堵塞、社會住宅政見跳票，這些市政隨便解決一個都比酸韓國瑜更能提高支持度。」