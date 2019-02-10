交通順暢有感民眾比「讚」　暖化無數辛勞員警的心

▲台南市警三分局年假期間，事先規劃「交通快暢」措施，未有壅塞情形，民眾有感，在員警路口指揮交通時，豎拇指比「讚」，給與員警正面肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為期9天的春節連續假期，台南市警三分局預見將湧進大量遊客至安南區「走春」，事先規劃「交通快暢」措施，在春節期間奏效，未有壅塞情形，民眾有感，在員警路口指揮交通時，搖下車窗豎拇指比「讚」，給與員警正面肯定。

第三分局在臉書發布這張民眾比「讚」照片，獲得民眾熱烈迴響，紛紛留言肯定員警辛勞，並表示「真的很有感，初一到鹿耳門沒塞車真的有嚇到！」、「謝謝辛苦的波麗士大人！」、「很感謝警察們過年還要這樣疏散車流，辛苦你們了」。

台南市安南區「土城聖母廟」、「鹿耳門天后宮」及「四草大眾廟」一直是國內外遊客新年走春的熱門景點，這三座廟宇全位於安明路台17線的西側，為紓解春節期間台17線湧現之大量車潮，市警三分局在各重要路口及風景區，妥適調配運用警力及義交等民力，共同於轄內易壅塞路段實施交通疏導，配合「交通快暢」措施，維持「路口淨空」，使安南區春節連假期間車流均維持順暢，交通壅塞零報案。

在春節連假交通快暢措施中，第三分局重視與鄰近分局的「整合連動」，並建立「快暢頻道」機動派遣警力疏導交通，舉安南區安明路台17線為例，因屬於春節旅客出遊必經路段，市警三分局與鄰近第五及佳里分局隨時觀測交通流量，只要聯外橋樑國姓橋或觀海橋稍有車多情形，立即跨域整合連動，派遣員警到場至橋端同步實施號控，避免車輛回堵並造成壅塞情形。

市警三分局表示，三分局除維護治安不遺餘力，也非常重視交通，因為最能夠讓民眾「有感」，除於連假前全面清查、修復故障交通號誌，同時也協調各大廟宇及風景區管理單位妥善規劃停車場地，維持停車秩序，另隨時與廣播電臺連線，提供最新路況資訊讓用路人了解，讓民眾可以快樂出遊，平安返家。