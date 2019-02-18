被酸「博版面小丑」　王世堅回嗆柯文哲：裝白癡市長

▲王世堅、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲18日表示，新潮流是國家禍害，台北市議員王世堅則是搏版面的小丑。對此，「頭號柯黑」王世堅也不甘示弱回嗆，「一位首都市長成天搞怪作秀炒議題，又變裝敷面膜裝白癡，柯文哲是樂得自己扮小丑，還敢說別人是搏版面？」

柯文哲17日與工務局公園處長黃立遠談到杜鵑花植栽一事，黃立遠向柯文哲指預算遭政治操作，被民進黨議員許淑華阻擋，柯文哲聽聞後脫口罵出髒話「X」。柯文哲18日針對此事回應，新潮流是國家禍害，王世堅則是搏版面的小丑。

對此，王世堅在臉書回嗆，柯文哲將市政資源拿來搭自己更上層樓的政治舞台，才是台灣頭號禍害；至於遭柯文哲酸是「搏版面的小丑」，他認為身為議員，善盡職責監督市長，儘管措辭嚴厲，但那是向選民負責，反倒是柯文哲不作好份內工作，「一位首都市長成天搞怪作秀炒議題，又變裝敷面膜裝白癡，柯文哲是樂得自己扮小丑，還敢說別人是搏版面？」

王世堅痛批，柯文哲刻意將別人的監督、質疑，惡意扭曲說成是搏個人版面，卻從未正面回應別人的監督，只會轉移焦點，這樣不顧市政找網紅宣傳自己，豈有臉批評別人，這就是柯文哲一貫的作風；台北市長這個位置悠關270萬台北市民權益，他希望柯文哲把握未來每一分鐘，把市政做好，這才對得起台北市民。