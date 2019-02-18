　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被酸「博版面小丑」　王世堅回嗆柯文哲：裝白癡市長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼王世堅、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲王世堅、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲18日表示，新潮流是國家禍害，台北市議員王世堅則是搏版面的小丑。對此，「頭號柯黑」王世堅也不甘示弱回嗆，「一位首都市長成天搞怪作秀炒議題，又變裝敷面膜裝白癡，柯文哲是樂得自己扮小丑，還敢說別人是搏版面？」

柯文哲17日與工務局公園處長黃立遠談到杜鵑花植栽一事，黃立遠向柯文哲指預算遭政治操作，被民進黨議員許淑華阻擋，柯文哲聽聞後脫口罵出髒話「X」。柯文哲18日針對此事回應，新潮流是國家禍害，王世堅則是搏版面的小丑。

對此，王世堅在臉書回嗆，柯文哲將市政資源拿來搭自己更上層樓的政治舞台，才是台灣頭號禍害；至於遭柯文哲酸是「搏版面的小丑」，他認為身為議員，善盡職責監督市長，儘管措辭嚴厲，但那是向選民負責，反倒是柯文哲不作好份內工作，「一位首都市長成天搞怪作秀炒議題，又變裝敷面膜裝白癡，柯文哲是樂得自己扮小丑，還敢說別人是搏版面？」

王世堅痛批，柯文哲刻意將別人的監督、質疑，惡意扭曲說成是搏個人版面，卻從未正面回應別人的監督，只會轉移焦點，這樣不顧市政找網紅宣傳自己，豈有臉批評別人，這就是柯文哲一貫的作風；台北市長這個位置悠關270萬台北市民權益，他希望柯文哲把握未來每一分鐘，把市政做好，這才對得起台北市民。

ET快訊
逛南投燈會驚見「18禁交疊畫面」！童傻問：在幹嘛？
夫妻談離婚燒炭4死！大姊崩潰爆「房事不合」：他要我妹去隆乳
超暖影帝！梁家輝「幫外籍幫傭抗癌」　每天開車接送醫院

關鍵字：王世堅,柯文哲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全台灣人都欠高雄人？　徐世榮批韓國瑜：袂曉駛船嫌溪彎

蔡政府大砍軍公教退休金　介文汲：年輕人升遷就業機會減少　

韓國瑜指「台灣經濟鬼混20年」　呂秀蓮：再半年他可能原形畢露

華航機師罷工　呂秀蓮：政府「一軍」躲在後面

毒蛋事件再現　國民黨團：蔡政府只會鬼扯蛋

孫大千8問黨中央　「黨員意志凌駕全民是不是腦袋有問題？」

投資地產最賺錢？　他說更值錢是「它」

「挺邁」改挺「會做事的人」　郭家肉粽力推「美食地圖」

謝龍介拚勝選！北上拜會王金平　拉攏基層幹部穩選情

行政院最優先法案47條一次看　同婚、酒駕、防兒虐全列入

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

跨國爺孫戀苗栗完婚「百人獻花」 家人不認同...許常德：不用急

投資地產最賺錢？　他說更值錢是「它」

「挺邁」改挺「會做事的人」　郭家肉粽力推「美食地圖」

謝龍介拚勝選！北上拜會王金平　拉攏基層幹部穩選情

行政院最優先法案47條一次看　同婚、酒駕、防兒虐全列入

韓流再發威！身障母竟因他想出門　網感動：很謝謝韓市長

2020總統初選吵不停　吳敦義拋新招：黨員5成、民調5成

意有所指？吳敦義「搓湯圓」脫口：我本來想當助手就好

被酸「博版面小丑」　王世堅回嗆柯文哲：裝白癡市長

嘉市議員燒炭亡藏法制爭議　人權法治協會：「檢察一體」無法落實

全台灣人都欠高雄人？　徐世榮批韓國瑜：袂曉駛船嫌溪彎

高雄投資800億元　郭台銘臉書澄清：從未說過

阿柴甩頭瞬間「皮肉分離」　耳朵掉到另一邊...網嚇瘋

韓國積極備戰12強　將找B組球隊進行熱身賽

貼小廣告竹市重罰37萬　水肥公司行政訴訟打贏「判免罰」

髒臉浪浪「頭腫一包」橫倒路中間　收編後→無辜電眼萌喵

觀眾狂轟「get不到笑點」　陳漢典演喜劇被淘汰！高EQ回應

《虹彩六號》「燎原行動」改版完整情資揭露

高中木聯／24強首日激戰　壽山延長PK退美和

電動車外銷暢旺　自行車雙雄元月營收同步成長　股價翻紅

男單戀已婚女當街談判　「X！你真秋！」拉扯擄人

政治熱門新聞

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

即／嘉義市議員廖天隆燒炭身亡！..

台南立委補選翻轉？劉寶傑預測謝..

農業四大寇林佳新：在野黨廢到極..

「軍紀操」逼犯錯爬進餐廳　立委..

韓國瑜：全台灣人都欠高雄人！

柯文哲：新潮流是國家的禍害

陳樂融：高雄整天只看到名人大使

爆粗口　柯文哲：私下講得更難聽

沒煙火也創奇蹟　高雄燈會突破2..

陸戰隊上士當「播客」喊冤、談軍..

淪全台笑柄　樂團人：高雄人很可..

柯文哲爆粗口　許淑華籲「自重」

余天全家出動拚勝選　蘇貞昌、游..

更多熱門

相關新聞

挺許淑華　吳沛億質疑北市府

台北市議員許淑華17日遭北市府工務局公園處長黃立遠指以政治操作的方式擋預算，許淑華18日出面痛哭表示，「我們只是幫民眾好好把關，我們不知道要承受這樣的羞辱。」對此，有正妹議員之稱的同黨議員吳沛憶，也在臉書聲援，議員監督預算是天經地義的事情，難道市府官員要用這種方式告訴所有議員，「都不要來碰北市府的預算？」

無店面公會20日召開會員大會　柯P將出席分享管理市府心得

李文輝會柯文哲談雙城　北市府：未提「九二共識」、兩岸一家親

吳敦義「三結義」　柯P：台灣變老大

影／李文輝抵北市府會柯文哲　對媒體連聲「新年好」

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑卻戰翻

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

他狂奔廟求姻緣！濟公嚇到抖退駕

妮妮被唸碗裡還有菜　一句話讓爸道歉

水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面