李文輝會柯文哲談雙城　北市府：未提「九二共識」、兩岸一家親

記者蔡浩祥／台北報導

上海市台辦主任李文輝上午11時會見台北市長柯文哲研商雙城論壇。會後，北市府發言人劉奕霆轉述指出，本次會見主要目的有二，一是上海方感謝北市府在台北燈節上的邀請、二是就今年雙城論壇部分磋商；被問及是否有提及敏感的政治議題，如「九二共識」、兩岸一家親等論述？劉表示，「完全沒有提及」。

李文輝一行抵達北市府，雙方洽談約40分鐘即離去。劉奕霆表示，今年雙城論壇輪到上海市舉辦，按往年，時間預計在7、8月左右，還要經雙方幕僚磋商。

被問及柯文哲是否率團出席？劉奕霆表示，市府已表達續辦意願，待舉辦時間確認後，才能向大家說明。

▲今年雙城論壇輪到上海作東，圖為去年論壇開幕式。（圖／記者林敬旻攝）

有關今年雙城論壇聚焦議題，劉奕霆指出，將繼續著重在青年交流，像過去高中生街舞及近年興起的電競產業，都希望能繼續納入。

劉奕霆轉述，市長還有提及上海市有50萬以上台商，經濟部分也希望納入議題，透過在上海的台商，尋求看能否為兩邊政府帶來什麼幫助。

另外，雙方還提及電商、物流領域交流，劉奕霆指出，電商一直是市長近年重要施政方向，期待在今年雙城論壇中，看一下電商、物流產業發展，希望有非常好的成果。

▲北市府發言人劉奕霆。（圖／記者莊喬迪攝）