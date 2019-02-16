搶吃「嘉義人氣蛋捲」福義軒！　老婦被隊伍擠出重摔...後腦噴血

▲旁邊還可以看到滿滿排隊人潮。（圖／翻攝自嘉義消防局官網，下同）



地方中心／嘉義報導

嘉義知名排隊美食「福義軒蛋捲」過年後人潮不減，沒想到16日上午8點多就有一名謝姓婦人因隊伍推擠，結果跌倒在地，造成後腦有撕裂傷、流血，所幸經過包紮止血，送往聖馬爾定醫院治療後已無大礙。

警消表示，人員到達現場後發現謝姓婦人（65歲）坐在馬路上，頭還流著血；經附近民眾告知，原來婦人在排隊買蛋捲時被推擠人潮推倒在地，整個人瞬間往後倒下，造成後腦勺流血不止，由於排隊現場還有汽機車經過，眾人還將她移到旁邊較安全處所等待救護車。

▲婦人買蛋捲跌倒掛彩，救護人員細心包紮。

經救護人員初步檢傷，謝姓婦人生命跡象穩定，只是後腦處有撕裂傷，立即給予清洗傷口、包紮止血，並將她送往聖馬爾定醫院治療，同時也通知家屬到院照顧。

福義軒每天限購兩包造成排隊搶購潮，尤其遇到人氣口味｢有機蛋捲｣更讓每天發放的號碼牌供不應求，每次只要工作人員要發放號碼牌，排隊民眾就會跟發狂似一樣往中間靠攏，超級暴動；另外也會有鄰近坐著輪椅的長者當起代購部隊，以每包20元價差小賺代購。

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