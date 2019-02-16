離婚15年突冒出！失職父「糖尿病纏身」變廢人　狂追百萬薪子女討錢

▲法官最後仍認定2子女須給付每月3千撫養費。示意圖與本案無關。（圖／翻攝自pixabay）



地方中心／桃園報導

桃園一名王姓男子離婚後就沒關心過子女，但卻在15年後因為患有糖尿病不能繼續工作，因此向2名年薪百萬的子女索取撫養費；由於子女們認為王男自從與母親離婚後就對他們漠不關心，根本沒盡到父親責任，因此拒絕給錢。桃園地院審理後，認定王男在婚前有盡到養育責任，判2子女需每月分別給3000生活費。

判決書指出，王姓男子（64歲）於2011年9月22日與鄭姓女子正式離婚，此後便對前妻、2子女不聞不問，之後因患糖尿病，無法繼續工作，每月領取1萬4150元的榮民補助過生活，但文件需受嚴厲審核，覺得麻煩，因此把腦筋動到百萬年薪的子女身上，索討每月8000至9000不等生活費。

王男主張，婚前都是他在維持生活開銷，甚至忙到罹患腎臟病才不得已離職，之後還有給予100萬家用，春節也會給小孩壓歲錢、繳納保險費以及陪同就醫、接送上下學等等。

不過卻遭子女打臉，父親婚後僅偶爾兼職，生活開銷全由擔任會計工作的母親負擔，之後父親雖然進入報社工作，具有足夠經濟能力，但依然未曾幫忙負擔家計，也對家務事不關己，對子女更是鮮少關心，家庭生活重擔全由母親一人承擔。

法官審理後認為，依照王男現在的狀況，實在很難找到工作，雖然離婚至今15年的期間都沒有關心孩子，但行為並沒有到「情節重大」的程度，因此判2子女須每月分別給3000元生活費給王男，全案可上訴。

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