　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

迎娶不能拜祖先！洞房夜還「洗冷水澡」...她進門才8天崩潰離婚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼結婚,新娘,婚紗,婚禮。（圖／pixabay）

▲法官認為雙方婚姻還有恢復可能，因此未准離婚。（圖／pixabay）

突發中心／新北報導

新北一名吳姓男子與王姓女子於2017年登記結婚，直到隔年才正式迎娶，不料婚後2人相處不洽，時常發生摩擦，才新婚4天女方就受不了搬離家中；第8天她甚至要求離婚，向法院提起離婚訴訟。新北地院審理後，由於丈夫在事後有傳訊溝通，婚姻應還未達破碎不能修復，因此判王女敗訴，未准離婚。

判決書指出，王女指控，雙方於2017年9月30日結婚，婚後並未同住，又於10月22日參加聯合婚禮，沒想到結束後對方家長未打招呼就算了，還自行拿走贈禮就搭車離去，冷漠的行為讓女方家人非常心寒。

王女表示，由於吳男不想花錢，2018年1月26日宜蘭迎娶時2人都沒有穿正式禮服，甚至禮車到達男方家門，都沒有人來迎接，讓她一人獨自下車，全程吳男的母親、親戚都無笑容，尤其竟還不能拜祖先，瞬間有婚姻不被重視、祝福的負面感覺，最誇張的是晚上洗澡還沒有熱水，只能將就洗冷水澡，跟丈夫抱怨還被吼「妳給我閉嘴」，實在委屈。

王女指出，最後忍不住提出離婚要求，但吳男卻回答，若要簽字離婚，除了要登報道歉還需洗門風，因此讓她拖到至今才終於鼓起勇氣向法院提出訴訟。

吳男否認王女說法，表示當時王女沒有等弟弟開車門就自行下車，之後就逕自往前走，自己還小奔跑趕上後續儀式，而不讓她祭拜祖先是尊重民俗專家的意見，在典禮之前就有先詢問過對方意願才如此；另外當時家中熱水失溫，絕非故意不讓妻子洗熱水澡。

事後吳男有陸續傳訊「溝通對未來的想法、居住的地點及金錢收入全部或一部交由妻子管理」等訊息，希望挽回婚姻。法官審理後認為，王女沒有任何事證能證明在家中地位低落或丈夫情緒失控等，審酌丈夫還與王女好好溝通挽回，難認婚姻無法恢復之地步，判王女敗訴，全案仍可上訴。

【更多新聞】

一路滑行撞倒2機車...車上竟沒人！　網追查：完蛋業務準備交車？

口味超重！33歲男撿屍少年...他醒來肛門卡「牙刷、眼藥水瓶」痛爆

失眠又掛不到號！7旬婦「國宅頂樓」跳下　夫兒痛哭

ET快訊
新婚騎士遭客運撞飛亡　妻抱4月大女兒淚崩：我什麼都沒準備..
白肌正妹「和爸爸哥哥洗澡23年」！網看偷拍畫面傻眼了

關鍵字：離婚,洗門風,迎娶,民俗專家

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小模穿「薄紗丁字褲」旅拍！色影師受不了...手貼酥胸4秒

15歲少女哭求「月經來」仍遭內射懷孕　結果DNA還他清白

13歲少女與男友嘿咻3次！　母在垃圾桶撿到「用過的保險套」氣瘋

陌生男子躺旁邊！正妹遭撿屍性侵...睡醒身上只剩小可愛

性愛片主角是老公！人妻氣炸提告　檢方「沖繩偷情」不起訴

恐怖女兒！她和男友吵架就回家踹門亂砸　爸媽嚇壞控家暴求搬家

鷹眼警探！只看監視畫面一眼　媽祖廟信眾中揪出內衣大盜

義警內急衝公園廁所　驚見翁懸樑自盡及時搶救

開鍘性騷法官　民間司改會：加速淘汰不適任法官修法！

快訊／宜蘭南澳兩機車相撞　重機駕駛與乘客命危

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

虎科婆婆「10元麵攤」 餵飽弱勢 大學生拍片回報記錄行善人生！

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：我還是很愛你

好久沒聽LARA唱《下雨天》❤　台下狂喊安可...又唱另首經典！

法務部擬酒駕致死＝殺人罪　酒測0.75列門檻最重判死刑

恐怖女兒！她和男友吵架就回家踹門亂砸　爸媽嚇壞控家暴求搬家

鷹眼警探！只看監視畫面一眼　媽祖廟信眾中揪出內衣大盜

義警內急衝公園廁所　驚見翁懸樑自盡及時搶救

開鍘性騷法官　民間司改會：加速淘汰不適任法官修法！

快訊／宜蘭南澳兩機車相撞　重機駕駛與乘客命危

夫妻鬧離婚後國小女兒控父性侵　檢揭幕後真相「媽媽教我說的」

野柳漁港4船連環燒　檢斥28年老船東不維修「公共危險起訴」

口罩男飲料店猛撈糖果和吸管　遭反制竟嗆「做生意這麼計較」

霧峰林家掌門人豪宅遭查封　富商爆料欠2.5億不還提告

為討20萬國3狂追連轟6槍　檢警再抓5人全收押

川普前競選總幹事謊話連篇　法官：取消認罪協商

「都老夫老妻了」一句話讓情人節秒變怨偶節

可租10年的女性「共生公寓」　紅色子房投資包租代管

理財周刊／把摯愛未圓的退休夢跟自己的夢一起實現

2019情人節電影推薦：有哪些約會必看電影呢？

三接預定地發現藻礁？中油：等待中研院提供地點再確認

《蘭陵王》翟天臨為抄襲道歉　退出「北大博士後」行列

「包膜女娃」浴血出世！一刀剖腹...鮮紅氣泡罩頭　醫揭關鍵技術

日本大阪旅行業者及媒體　東北角及宜蘭踩線

世界城市杯三算競賽　竹市選手奪13金4銀

墨西哥人帶路直擊當地最大「紅燈區」【秀煜 Show YoU】

社會熱門新聞

檢舉達人自白！「個資只給警察」..

騎車飆國道逆向60公里　他自撞..

男大生父哭崩：殺人魔王才應該來..

3歲童遭裸綁陽台　父與女友虐4..

一轉眼3歲童不見了　公廁發現她..

新婚騎士遭客運撞死　妻抱4月大..

《大尾鱸鰻》演員陳光前跳忠孝橋..

工廠開工　放鞭炮求平安卻燒光

洞房夜洗冷水澡　她進門8天崩潰..

移民官踹檢疫犬！新一波影片曝光

慟！資助兒子過年出遊後…母親默..

男藝人酒後拳頭硬　腳踹錢櫃服務..

越配扛家計病倒　婆婆病榻前聲聲..

即／工人摔進工地　鋼筋刺穿脖子

更多熱門

相關新聞

郭新政告珠寶商作偽證　北檢不起訴

台灣高等法院日前審理沈記玉飾小開沈昊諺詐欺珠寶商案，已故台北市議員李新的前女友郭新政，被判4個月有期徒刑定讞，郭女認為珠寶商嚴嘉慧在偵查期間作偽證，且涉嫌變造刑事證據，再提告訴。但檢方認為罪證不足，將嚴嘉慧不起訴處分。

郭新政求償500萬　判珠寶商各賠55萬

愛紗爆離婚「1年多前才辦2場婚禮」

嫌顧店日領500太少　妻打工13年落跑

人妻「婚後2年」愛上伴郎　夫：求你回家

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

21歲妹墮胎遭嬰靈託夢投胎！避孕竟懷上

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦干達」是真的

撕開封膜倒奶球　他驚蓋子有妙用

愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚

她19歲第一次太緊張！私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」

罷工航班取消　婦自費12萬回台爆哭

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽進肚子」

女硬屎卡肛1週！一挖土屎流臭跑男友

檢舉達人自白！「個資只給警察」遭外洩

鄰居愛亂插車庫！她使出霸氣一招：求我啊？

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

「在台大醫等你」雄女正妹隔半年驚傳情變

隱乳妹一脫爆紅！5萬人驚呆朝聖

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

更多

最夯影音

更多

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面