迎娶不能拜祖先！洞房夜還「洗冷水澡」...她進門才8天崩潰離婚

▲法官認為雙方婚姻還有恢復可能，因此未准離婚。（圖／pixabay）



突發中心／新北報導

新北一名吳姓男子與王姓女子於2017年登記結婚，直到隔年才正式迎娶，不料婚後2人相處不洽，時常發生摩擦，才新婚4天女方就受不了搬離家中；第8天她甚至要求離婚，向法院提起離婚訴訟。新北地院審理後，由於丈夫在事後有傳訊溝通，婚姻應還未達破碎不能修復，因此判王女敗訴，未准離婚。

判決書指出，王女指控，雙方於2017年9月30日結婚，婚後並未同住，又於10月22日參加聯合婚禮，沒想到結束後對方家長未打招呼就算了，還自行拿走贈禮就搭車離去，冷漠的行為讓女方家人非常心寒。

王女表示，由於吳男不想花錢，2018年1月26日宜蘭迎娶時2人都沒有穿正式禮服，甚至禮車到達男方家門，都沒有人來迎接，讓她一人獨自下車，全程吳男的母親、親戚都無笑容，尤其竟還不能拜祖先，瞬間有婚姻不被重視、祝福的負面感覺，最誇張的是晚上洗澡還沒有熱水，只能將就洗冷水澡，跟丈夫抱怨還被吼「妳給我閉嘴」，實在委屈。

王女指出，最後忍不住提出離婚要求，但吳男卻回答，若要簽字離婚，除了要登報道歉還需洗門風，因此讓她拖到至今才終於鼓起勇氣向法院提出訴訟。

吳男否認王女說法，表示當時王女沒有等弟弟開車門就自行下車，之後就逕自往前走，自己還小奔跑趕上後續儀式，而不讓她祭拜祖先是尊重民俗專家的意見，在典禮之前就有先詢問過對方意願才如此；另外當時家中熱水失溫，絕非故意不讓妻子洗熱水澡。

事後吳男有陸續傳訊「溝通對未來的想法、居住的地點及金錢收入全部或一部交由妻子管理」等訊息，希望挽回婚姻。法官審理後認為，王女沒有任何事證能證明在家中地位低落或丈夫情緒失控等，審酌丈夫還與王女好好溝通挽回，難認婚姻無法恢復之地步，判王女敗訴，全案仍可上訴。

【更多新聞】

一路滑行撞倒2機車...車上竟沒人！ 網追查：完蛋業務準備交車？



口味超重！33歲男撿屍少年...他醒來肛門卡「牙刷、眼藥水瓶」痛爆

失眠又掛不到號！7旬婦「國宅頂樓」跳下 夫兒痛哭