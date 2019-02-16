韓國瑜批「台灣鬼混」　謝金河：是辛苦調整了20年！

▲韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）



政治中心／綜合報導

針對高雄市長韓國瑜日前說「台灣鬼混了20幾年，完全在退步」，財信傳媒董事長謝金河16日駁斥說「台灣是辛苦調整了20年！」，他表示，每一個經濟體都有不同的經濟週期，且台灣進入高成長末期時，正好遇上中國大陸經濟快速扶搖直上的階段，對比之下，台灣就變成鬼混或裹足不前的狀態。

謝金河於臉書發文表示，有人說台灣經濟鬼混了20年，如果要這樣説，日本是鬼混30年！他強調，「每一個經濟體都有不同的經濟週期」，像是蔣介石時代，台灣的GDP都是兩位數增長，到了蔣經國時代，大約變成8％左右，到了李登輝以後，2到6形成常態化，遇到大風大浪也會減速。

謝金河分析台灣與中國大陸的經濟現況，他說，就在台灣經濟進入高成長末期時，正好遇上中國經濟的主升段，「中國經濟快速扶搖直上，對比之下，台灣就變成鬼混或裹足不前的狀態」，再加上台灣人口紅利不再，且加速老化，「人口不再增加，經濟動能也跟著減弱」。

謝金河舉例，到歐洲旅行時，可以發現很多國家幾百年來都沒有什麼改變。他表示，這次春節過年，他騎著腳踏車把西螺街頭繞一圈，發現跟半世紀前幾乎沒有兩樣。

謝金河說明台灣經濟遇到的困境，他表示，台灣還必須面對中國國家隊的壓力，這些年中國打著彎道超車的旗幟，一方面高薪挖角台灣的技術人員，台灣的薪水用台幣計算，大陸用人民幣計價，一下子就差了四倍。

謝金河接著說，中國的企業拿了國家的補貼，造成價格殺戮，他強調，「台灣能挺到現在已經難能可貴了」，這次美中貿易協議可能率先達成中國不再補貼企業，強制企業技術移轉也可能限縮，再加上美國對中國大陸產品禁止採購，也許「鬼混」20年的台灣經濟會見到一些曙光！