小孩帶火腿腸來台「全家被遣返 」　關務署：5年內繳清再來玩

▲廈門搭船來台的家族旅行團中，在行李中發現火腿腸。（圖／關務署提供）

記者胡順惠／台北報導

農曆年前全台豬瘟警報大響，嚴格禁止疫區豬肉入境，沒想到春節期間仍有旅客攜帶闖關被抓到。關務署表示，從廈門搭船來台的12人家族旅行團中，海關在其中一名孩童的行李中，發現1根30公克火腿腸，但父母拒繳20萬元的罰鍰，只能放棄難得的團聚時光，帶孩子回家鄉，讓剩餘的9名家族成員入境。

關務署官員表示，上述案例中，雖然孩童並不了解相關規定，而且僅攜帶1根30公克火腿腸，但基於防疫安全考量，仍要依相關規定開罰，初犯開罰20萬元，父母選擇不繳納罰鍰，除了拒絕入境以外，未來5年內若要入境台灣，都要繳掉這20萬才可以。

▲桃園機場入境。（圖／記者彭懷玉攝）

春節期間旅客違規事件頻傳，有名外籍旅客從香港到台灣，隨身行李中遭查獲有一份230公克的火腿吐司三明治，一樣因不願意繳納20萬元罰鍰而離境；還有名旅客從寧波搭機返台的台灣旅客，心存僥倖在托運行李中夾帶了3公斤香腸企圖闖關，但在通過X光及人工攔查時被發現，一樣遭到罰鍰。

海關統計，在春節假期（2月2日至10日）查獲走私未經檢疫豬肉及含有豬肉製品共46件56.4公斤，其中旅客違法攜帶45件54.92公斤（含小三通2件2公斤），經依海關緝私條例扣押貨物並移由防檢局裁處20萬元罰鍰共16例（來自非洲豬瘟疫區者）。

外籍人士11例中，有7例因當場未繳款遭拒絕入境遣返，包括基隆港2例、松山機場1例、臺中機場1例及高雄國際機場3例，郵包則查獲1件1.48公斤。關務署呼籲，旅客及國人應遵守相關規定，一同防疫豬瘟，不要擅自攜帶或網購豬肉製品入境，也可善意提醒返台的親朋好友，不要以身試法，以免遭罰。