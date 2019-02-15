上海第三機場傳確定選址南通海門　官方闢謠：候選方案之一

▲距離上海市區約100公里，目前位於南通市通州區目前已建有南通興東機場，為進一步舒緩大上海、長三角地區運量，14日傳出上海第三機場已確定選址南通海門。（圖／微信公眾號南通兴东国际机场）

記者陳政錄／上海報導

為紓解長三角龐大交通運載量，大上海地區第三座機場選址議題備受關注，據《上海證券報》報導，上海第三座機場選址方案已經獲批，就在上海市「北大門」南通轄下的縣級市海門。但14日下午民航總局華東局回應闢謠，表示地點目前還在選擇中，尚未最終敲定。

報導指稱，新機場基本確定選址於江蘇省南通市海門四甲及周圍鄉鎮，規劃面積約20平方公里，一年設計接待5000萬人次流量，控制面積120平方公里，預計建設周期為8到10年。

▲ 上海虹橋機場運量龐大。（圖／CFP）

不只如此，新機場方案確定後，長江沿江高鐵的建設也會在短時間內確定，上海到海門的交通將會同時規劃建設。《第一財經》也援引接近該專案的權威人士稱，「南通新機場選址塵埃落定」消息基本屬實。

但針對上述訊息揭露，大陸民航總局華東局相關人士14日下午出面向多家媒體澄清，指出上海第三機場的選址目前還在比選中，候選方案有南通海門、崇明、奉賢和蘇州等地，還未作最終敲定，一切以民航總局的官方發布為準。

值得注意的是，這不是南通第一次傳出建新機場的消息，在今年江蘇省政府工作的報告中就指出，要推動南通新機場規劃建設。

事實上，南通市雖隸屬於江蘇省，但由於和上海市僅一長江之隔，其轄下的海門市與上海直線距離約60公里，被稱為上海的「北大門」重要門戶，一直與蘇州、常熟、嘉興、無錫、寧波等地同為上海第三機場熱門選址地點。

華略智庫創始人、上海城市創新經濟研究中心主任任新建表示，若上海第三機場選址南通海門，將確立南通作為上海北大門的定位，並真正激活長三角北翼板塊。

▼江蘇南通近年基將自身打造為大上海地區，重要的北大門門戶。圖為南通通海集裝箱港區。（圖／翻攝自新華網）