　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

快訊／上海台辦主任李文輝抵台北「快閃上車」　18日拜會北市府

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼上海國台辦主任李文輝抵台。（圖／記者魏有德攝）

▲上海市台辦主任李文輝抵台。（圖／記者魏有德攝）

記者丘秝榕、魏有德／台北報導

上海市台灣事務辦公室主任李文輝將為台北燈節的上海燈區點燈，於16日上午11時許抵達台北松山國際機場。疑似因飛機延遲，李文輝落地後並沒有做任何發言，僅向現場守候記者點頭致意，說完「大家好」後就快閃上車離開。

根據了解，李文輝2018年底曾來台出席「雙城論壇」，時隔不到2個月，再受北市府邀請，參加「台北燈會」活動，並傳出希望能前往高雄與韓國瑜會面。對此，陸委會表示，由於此案申請為「台北、上海」城市之間交流，僅同意當事人在台北活動。

▲▼上海國台辦主任李文輝抵台。（圖／記者魏有德攝）

▲李文輝快閃上車。（圖／記者魏有德攝）

▲▼上海國台辦主任李文輝赴台班機延誤。（圖／記者魏有德攝）

▲上海國台辦主任李文輝赴台班機延誤。（圖／記者魏有德攝）

台北市長柯文哲曾表示，基於先前「雙城論壇」的合作備忘錄，上海方每年在台北燈節舉辦時會有燈區展出，李文輝今年以此理由申請來台，只是同步申請到其他縣市，才被陸委會拒絕，被要求只能在台北市活動。

►►李文輝來台限制台北活動　柯文哲：某種程度上兩岸還在出招

▲▼李文輝率上海台辦踩線團來台，參訪台北市政建設，為雙城論壇做準備。（圖／記者陳政錄攝）

▲李文輝率上海台辦踩線團來台，參訪台北市政建設，為雙城論壇做準備。（圖／記者陳政錄攝）

根據了解，李文輝訪台行程共7天，除了台北活動之外，還申請中南部參訪、與高雄市長韓國瑜會面等。不過，陸委會認為，本案是台北與上海的城市交流邀請活動，中南部交流行程與城市交流並無關聯，因此經北市府調整行程，李文輝僅在台北市進行4天城市交流活動。

►►雙城論壇「高層級」周波領銜！李文輝：市長應勇盼下次來看大家

►►雙城論壇先探路！李文輝率團踩點溜台北　聚焦「城市永續」

▲▼上海國台辦主任李文輝抵台。（圖／記者魏有德攝）

▲李文輝抵達台北松山機場。（圖／記者魏有德攝）

這次訪台的李文輝曾因「中國新歌聲」衝突事件，遭陸委會禁止訪台。陸委會當時回應，因李文輝來台頻率較高，在台灣內部引發不少爭議，因此聯審會綜合考量後不允許入境。這次李文輝獲准來台，被外界視為陸委會釋出善意的作法。

►►一提「李文輝也在台北」　柯文哲拒談快閃離席

►►獨／上海市台辦副主任李驍東訪台　遭蔡政府封殺
 

ET快訊
情人節看完A片「慾火焚身」　板橋男強拉小六女童樓梯間猥褻
分不出真假！大陸「致敬」頂級超跑　超限量藍寶堅尼Veneno
21歲醫科男大生宿舍慘遭割喉亡　牆上抹鮮血警告：他是同性戀

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,上海,李文輝,台北燈會,國台辦

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

東莞發生氣體中毒事件！　「困污水調節池」7死2傷

華為今年將成歐洲第2大手機廠商　銷量只差蘋果30萬台

快訊／上海台辦主任李文輝抵台北「快閃上車」　18日拜會北市府

中美貿易談判落幕　牛彈琴揭「5大關鍵」：下輪磋商考驗的是體力

華聞快遞／阿里巴巴借道淘寶入股B站　持股大約8％

毛澤東秘書李銳16日上午8時病逝北京　享嵩壽102歲

替習安互訪鋪路　日外相預計最快3月底訪華

福建6層「自建公寓大樓」突倒塌！至少7人被壓住受困

清新人妻不寡欲！產子「誰先到就誰的」　他綠光罩頂2年崩潰：娘家全知情

第五次榕馬會談在福州舉行　劉增應：朝「新四通」方向努力

小羚羊出生2hr誤把獵豹當媽　輕舔撒嬌下秒變「晚餐」

張智霖準備浪漫約會求回饋　袁詠儀愣住三秒脫口：我會讓你更幸福

劉在錫.李光洙骯髒對決又來了！　「吹球比賽→水戰」結局神展開

騎士玩命飆國道「逆向60公里」　3度突破警圍捕...自撞護欄骨折

黑人18年愛范瑋琪不變！　「第一次浪漫」讓她激動泛淚

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

口罩哥飲料店猛撈糖果和吸管　制止竟嗆「做生意這麼計較」

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」　 吳宗憲搖頭：真討厭！

小S解鎖逗小孩新招　見混血寶寶 :妳兒子放我這

東莞發生氣體中毒事件！　「困污水調節池」7死2傷

華為今年將成歐洲第2大手機廠商　銷量只差蘋果30萬台

快訊／上海台辦主任李文輝抵台北「快閃上車」　18日拜會北市府

中美貿易談判落幕　牛彈琴揭「5大關鍵」：下輪磋商考驗的是體力

華聞快遞／阿里巴巴借道淘寶入股B站　持股大約8％

毛澤東秘書李銳16日上午8時病逝北京　享嵩壽102歲

替習安互訪鋪路　日外相預計最快3月底訪華

福建6層「自建公寓大樓」突倒塌！至少7人被壓住受困

清新人妻不寡欲！產子「誰先到就誰的」　他綠光罩頂2年崩潰：娘家全知情

第五次榕馬會談在福州舉行　劉增應：朝「新四通」方向努力

遭質疑備用能源哪裡來　蘇貞昌：一起努力不要只講風涼話

東莞發生氣體中毒事件！　「困污水調節池」7死2傷

華為今年將成歐洲第2大手機廠商　銷量只差蘋果30萬台

台灣2位選手出征香港馬術大師賽　共同爭取最佳榮耀

林志穎老婆「辣過林志玲」！　海灘解放性感身材

馬英九、江宜樺不滿能源政策開砲　蘇貞昌：他們何必這麼忙呢？

台灣主權論　羅智強諷蔡英文：綁架台灣去對撞

奈及利亞8村落發現66遺體…22童難逃死劫　他曝：宗教衝突釀禍

「有聲音要我殺人」俄男闖紐約中餐廳持鐵鎚擊殺3人　落網稱：我要救華裔女性

小橘貓朝愛睏柴「拳打腳踢」　甜蜜枕手依偎結局超展開

虎斑瞇眼躲桌下...爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

大陸熱門新聞

清新人妻不寡欲　產子「誰先到就..

鋼索橋狂搖　6人瞬間懸空墜落

陸版新鐵達尼號　住1晚要1.3..

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽..

福建6層公寓大樓倒塌！至少7人..

中美下周續談判　環時盼加速跑穩

榕馬會談福州登場　劉增應：朝新..

老闆怕付醫藥費　鏟土+鐵塊活埋..

雪龍號完成任務　離開南極中山站

上海藝考百中選一　考生卸妝上陣

外傭拔插頭　害40包母乳全融化

講桌上活春宮！教授站著撞擊學生

服務員再見！ 海底撈7億打造無..

台北燈節上海豬歲喜盈門　連續4..

更多熱門

相關新聞

廣廈外援回神止敗保前4

CBA第40輪廣廈15日主場迎戰上海，廣廈除了陣中大小外援合力轟下56分，再靠著全隊15記三分以127比110射倒上海。台灣雙俠林志傑先發拿到6分；劉錚板凳出發攻下10分兩人合計投進3顆三分。廣廈目前以2場勝差優勢卡住聯盟第四名的位置。

去年桃園市增2.3萬人全台居冠

柯文哲參拜中壢慈惠堂

台北燈節上海豬歲喜盈門　連續4年不缺席

快訊／民生東路大樓辦公室竄火

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

天生「不喜歡社交」的星座TOP 3

淪全台笑柄　樂團人：高雄人很可憐

陳喬恩39歲素顏「HD照」網看傻

屋主自縊！女房仲徒手解奪命繩…3月後走了

我養妳啊！她PO「女生月開銷」嚇壞網友

東區房東反悔求回來…頂呱呱回應了

台中女17樓跳下！夫見屍爆哭

阿嬤養5天！孫女體重狂飆1.2kg雙下巴萌爆

心好累！感情有10跡象＝別在一起了

工具人製699元大冰奶！小護士傻眼收

婦科醫：月經來「做10件事＝自殘」

女兒推車變重　她彎腰見熟客笑翻

台女結帳「往後退一步」洋男友滿臉問號

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

最帶財！生肖羊「情場賭場皆得意」

更多

最夯影音

更多

小羚羊出生2hr誤把獵豹當媽　輕舔撒嬌下秒變「晚餐」

張智霖準備浪漫約會求回饋　袁詠儀愣住三秒脫口：我會讓你更幸福

劉在錫.李光洙骯髒對決又來了！　「吹球比賽→水戰」結局神展開

騎士玩命飆國道「逆向60公里」　3度突破警圍捕...自撞護欄骨折

黑人18年愛范瑋琪不變！　「第一次浪漫」讓她激動泛淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面