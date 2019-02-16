快訊／上海台辦主任李文輝抵台北「快閃上車」　18日拜會北市府

▲上海市台辦主任李文輝抵台。（圖／記者魏有德攝）

記者丘秝榕、魏有德／台北報導

上海市台灣事務辦公室主任李文輝將為台北燈節的上海燈區點燈，於16日上午11時許抵達台北松山國際機場。疑似因飛機延遲，李文輝落地後並沒有做任何發言，僅向現場守候記者點頭致意，說完「大家好」後就快閃上車離開。

根據了解，李文輝2018年底曾來台出席「雙城論壇」，時隔不到2個月，再受北市府邀請，參加「台北燈會」活動，並傳出希望能前往高雄與韓國瑜會面。對此，陸委會表示，由於此案申請為「台北、上海」城市之間交流，僅同意當事人在台北活動。

▲李文輝快閃上車。（圖／記者魏有德攝）

▲上海國台辦主任李文輝赴台班機延誤。（圖／記者魏有德攝）

台北市長柯文哲曾表示，基於先前「雙城論壇」的合作備忘錄，上海方每年在台北燈節舉辦時會有燈區展出，李文輝今年以此理由申請來台，只是同步申請到其他縣市，才被陸委會拒絕，被要求只能在台北市活動。

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▲李文輝率上海台辦踩線團來台，參訪台北市政建設，為雙城論壇做準備。（圖／記者陳政錄攝）

根據了解，李文輝訪台行程共7天，除了台北活動之外，還申請中南部參訪、與高雄市長韓國瑜會面等。不過，陸委會認為，本案是台北與上海的城市交流邀請活動，中南部交流行程與城市交流並無關聯，因此經北市府調整行程，李文輝僅在台北市進行4天城市交流活動。

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▲李文輝抵達台北松山機場。（圖／記者魏有德攝）

這次訪台的李文輝曾因「中國新歌聲」衝突事件，遭陸委會禁止訪台。陸委會當時回應，因李文輝來台頻率較高，在台灣內部引發不少爭議，因此聯審會綜合考量後不允許入境。這次李文輝獲准來台，被外界視為陸委會釋出善意的作法。

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