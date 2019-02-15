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台北燈節上海豬歲喜盈門　連續4年不缺席

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▲▼台北燈節上海豬歲喜盈門。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北燈節上海豬歲喜盈門。（圖／記者林敬旻攝，下同）

大陸中心／綜合報導

2019台北燈節「台北台北亮晶晶，點亮夢想點亮心」即將在16日晚上正式點燈，與台北市交流頻繁的上海也不缺席，上海燈區座落在「財政部國稅局」前廣場，與台北市長柯文哲任內重要政績北門遙相對望。

▲▼台北燈節上海豬歲喜盈門。（圖／記者林敬旻攝）

2019台北燈節的「友好城市亮晶晶」總計有六個單位參加，包括台灣邦交國聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯，與大陸上海市、日本青森縣弘前市、日本愛媛縣鬆山市與台北歐洲學校。

▲▼台北燈節上海豬歲喜盈門。（圖／記者林敬旻攝）

上海市在2016年首次參展後，每年都不缺席，2016年上海市在台北打造古色古香豫園燈會，天天擠爆參觀人潮，而在2017年也以「行雲舟下、樂遊上海」為主題，結合AR科技互動體驗讓民眾暢遊黃浦江，2018年上海市則展現多座上海地標，包括東方明珠塔、上海環球金融中心、上海中心大廈等廣受歡迎。

▲▼台北燈節上海豬歲喜盈門。（圖／記者林敬旻攝）

2019年台北燈節上海市依舊不缺席，上海燈區以「滬上樂迎春，豬歲喜盈門」為主題，今年上海旅遊節的吉祥物「樂樂」再度隨元宵彩燈來到台北同迎新春團圓佳節。主燈特別設計了大型喜豬，笑咪咪地透過巨幅螢幕展示上海的最新天際線，包括上海中心大厦、上海環球金融中心、金茂大厦及美麗外灘等景色，整體結合了傳統花燈工藝及創新科技工法，展現上海彩燈工藝的精華。整個上海燈座寬14公尺、高6公尺、深6公尺。

▲▼台北燈節上海豬歲喜盈門。（圖／記者林敬旻攝）

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