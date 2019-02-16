人口吸引力最強！去年桃園市增2.3萬人全台居冠





▲桃園人口遷入全台居冠。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導



內政部16日公布去年人口遷徙概況統計，全國計166萬6千人，較前年增加5萬9千人；其中各縣市人口淨遷入數，以桃園市增加2.3萬人，臺北市減少2.0萬人變化最為明顯。桃園市自升格後人口淨遷入數已經連續6年為六都最高，為人口吸力最強的直轄市。

據統計，近7年淨遷入累計數以桃園市、台中市、金門縣及新竹縣等4縣市淨遷入人口較多，均超過2萬人。

內政部統計近7年遷移趨勢，2012到2018年淨遷入累計正成長人數以桃園市、台中市、金門縣及新竹縣等4縣市均超過2萬人較多，尤以桃園市增近14萬5千人最明顯；淨遷入累計負成長超過萬人者依序為台北市、彰化縣、屏東縣、南投縣、苗栗縣、嘉義縣、雲林縣、新北市及高雄市等9縣市，為人口淨遷出較多之縣市。

從區域人口遷移趨勢觀察，內政部說，近7年來區域別累計人口淨遷入數以北部地區人口淨遷入10萬9549人最多，中部、南部及東部地區則呈現人口淨遷出較多之現象，區域均衡問題殊值重視。另金馬地區人口淨遷入3萬2887人，或與金門縣福利措施及小三通效應持續發酵有關。

內政部說，人口遷徙反映區域間的資源配置及城市本身的發展規模演變，而影響人口遷徙關鍵因素包括就業機會多寡、軟硬體公共建設便利性、房市發展及社會福利等因素。

至於近十年來的國際淨遷徙，據統計，2009年初設戶籍者大幅增加2萬3316人，國際淨遷徙率達1.55‰，2010年回降至0.94‰，之後續呈下降趨勢至2015年為0.38‰最低，2016年略回升至0.51‰後，近2年均維持在低點。

內政部說，去年自國外遷入及初設戶籍者有5萬3794人、遷往國外者4萬4485人，分別較前年增加2.49％及2.81％。

民眾入住桃園市魅力何在，根據勞動部最新統計，桃園市更是六都中、近6年人口增幅最多的縣市，6年共計增加6.7%。有房市業者分析，由就業帶動下，桃園市首購族佔比破五成，而全市平均成交單價仍維持1到2字頭，也吸引購屋族；因鄰近桃園機場，業者說，不少空服員、機師、地勤人員到蘆竹區購屋。