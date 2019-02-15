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李文輝來台限制台北活動　柯文哲：某種程度上兩岸還在出招

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記者陳家祥／台北報導

上海市台辦主任李文輝預計明日抵達台北，將為台北燈節的上海燈區點燈，並預計在18日時拜訪北市府。由於近來柯文哲提出「國是中華民國，家是台灣」的兩岸新解釋，屆時是否會談及此議題？柯未正面回答，僅表示與上海還有合作案在跑，定期要溝通一下，並重申就是表達善意、願意合作，再來看看可以合作什麼東西。

柯文哲表示，李文輝好像是禮拜一會到台北市政府拜會，「我想是這樣，有時候定期大家還是要溝通一下，還是很多合作案在跑，定期大家要對一下這做到哪、那做到哪」；柯說，還是那個態度，我們還是表達善意，先表達善意、我願意跟你合作，然後再看看合作什麼東西。

至於傳出李文輝可能會到高雄，柯文哲說，上一次他（李文輝）的申請表我一看，他申請一大堆，後來陸委會不同意，「陸委會說你如果來台北燈節就台北市政府提出申請，如果你要去其他地方，要其他的縣市政府提出，我就覺得...我也不曉得，在某個程度上兩邊還是互相在…怎麼講，還在出招」，兩邊指的就是台灣跟大陸。

柯文哲說，本來那時候李文輝要來申請，因為台北燈節基於過去雙城論壇有合作契約，所以每年會捐給台北一個花車、燈區，他是用那理由來，「不過後來我看他用這理由來，一排高雄也去南投也去，哇，全省走透透，後來在陸委會就不同意，陸委會說你是來台北，台北市政府不可以替你去申請去南投的高雄的，就把它全部刪掉。」

▲▼柯文哲。（圖／記者楊詩益攝）

▲柯文哲。（圖／記者楊詩益攝）

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,上海,李文輝

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