　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

快訊／經貿談判下周華府繼續談　習近平：盼達成互利雙贏協議

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲貿易談判,習近平,中美貿易戰,美中貿易戰,經貿。（圖／路透社）

▲大陸國家主席習近平15日下午會見美國貿易代表萊特海澤（左二）、美國財政部長梅姆努欽（左一）。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中美第三輪經貿談判今（15）日結束，大陸國家主席習近平下午5時許在北京人民大會堂會見美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。習近平表示，下周雙方還將在華盛頓見面，希望雙方再接再厲，推動達成互利雙贏的協議。

▲▼習近平與美國貿易談判代表會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平（右一）與美國貿易談判代表會面。（圖／達志影像／美聯社）

習近平指出，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，兩國在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮方面擁有廣泛共同利益、肩負著重要責任，保持中美關係健康穩定發展，符合兩國人民根本利益，也是國際社會普遍期待。

習近平提到，「去年12月，我和川普總統在阿根廷會晤，達成重要共識，兩國要共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係；希望雙方團隊按照我同川普總統確定的原則和方向，加強溝通、聚焦合作、管控分歧，推動中美經貿合作和兩國關係健康穩定向前發展。」

▲▼中美貿易談判。（圖／路透）

▲中美第三輪經貿談判15日結束。（圖／路透社，下同）

習近平指出，「去年12月以來，兩國經貿團隊展開了密集和有益的磋商。我多次講過，中美兩國誰也離不開誰，合則兩利，鬥則俱傷，合作是最好的選擇；對於雙方經貿分歧和摩擦問題，我們願意採取合作的方式加以解決，推動達成雙方都能接受的協定。」他也提到，「合作是有原則的，這兩天，世界的目光聚焦在北京，雙方團隊的磋商又取得了重要階段性進展。下周，雙方還將在華盛頓見面，希望你們再接再厲，推動達成互利雙贏的協定。」

▲▼中美貿易談判14日北京登場。（圖／路透）

萊特海澤和梅努欽也轉達了川普對習近平的問候，兩人也提到，美中貿易關係非常重要，川普總統和習近平主席在阿根廷舉行重要會晤後，兩國經貿團隊落實兩國元首共識，在此前磋商的基礎上，過去兩天裡就雙方共同關心的經貿問題進行深入討論，在重要和困難的問題上取得了新的進展。

萊特海澤和梅努欽也說，「雖然還有許多工作要做，但我們抱有希望。下階段，美方團隊願同中方團隊一起密切溝通、做好相關工作，爭取達成符合雙方利益的協定。川普總統十分敬重習近平主席，期待著同習近平主席保持密切溝通。」

▲中美關係,美中關係,中美貿易戰。（圖／路透社）

▲中美貿易戰休兵期大限將至，下一步會如何發展，各界都在關注。（圖／路透社）

習近平則是請萊特梅澤和梅努欽轉達對川普總統的誠摯問候。他也表示，非常珍視同川普總統的良好工作關係，願與他透過各種方式保持聯繫。

ET快訊
開口「我養妳」！理性妹PO「月開銷」他秒龜縮…總金額嚇壞網
快訊／《步步驚心》八爺港姐嫩妻生了！ 鄭嘉穎現身醫院燦笑默認

關鍵字：經貿談判,中美貿易戰,美中貿易戰,習近平,梅努欽,劉鶴,Robert Lighthizer,Steven Mnuchin

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／經貿談判下周華府繼續談　習近平：盼達成互利雙贏協議

蔡英文若赴美演說　學者：突破中國底線、中美關係無法挽回

福建南平惠台52條　放寬台胞報考政府「事業單位」

《求是》雜誌發習近平文章：發展中國特色主義需靠法治！

嫦娥四號著陸點命名「天河基地」！　月球增5中國地名

快訊／談判結束！習近平會見美代表　暫未公布協商詳情

吃喝拉撒都在這！1.2坪籠屋月租2萬　港蟬聯9年房價最難負擔城市

寧夏頒布《惠台38條》　台專業人才西進補助135萬

台商遇貿易戰風險享補貼　上海「北大門」南通市推惠台50條　

滴滴「裁員2000人、招聘2500人」　讓安全和效率成代言詞

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

林俊傑終於唱回台北！ 「想讓大家見證一次我最好的狀態」

快訊／經貿談判下周華府繼續談　習近平：盼達成互利雙贏協議

蔡英文若赴美演說　學者：突破中國底線、中美關係無法挽回

福建南平惠台52條　放寬台胞報考政府「事業單位」

《求是》雜誌發習近平文章：發展中國特色主義需靠法治！

嫦娥四號著陸點命名「天河基地」！　月球增5中國地名

快訊／談判結束！習近平會見美代表　暫未公布協商詳情

吃喝拉撒都在這！1.2坪籠屋月租2萬　港蟬聯9年房價最難負擔城市

寧夏頒布《惠台38條》　台專業人才西進補助135萬

台商遇貿易戰風險享補貼　上海「北大門」南通市推惠台50條　

滴滴「裁員2000人、招聘2500人」　讓安全和效率成代言詞

影／德國柏林交響樂X金山高中管樂團　音符激盪花火綻放

櫃姐想治濕疹兼改運！同事創造「玄清師兄」讓她捐錢到傾家蕩產…

愛紗新對象？李易：我會先幫她過濾！　六月黃小柔同回4字

晶圓瑕疵事件比病毒損失多6倍　台積電估賠169.59億元　

金控元月由虧轉盈賺311億　國泰搶下獲利王、國票單月衰退

唐振剛展廚藝耍浪漫　糗自砍留下 「永久性傷疤」　

國健署兒童預防保健服務　追蹤2千多孩童「從未使用」

趙薇驚傳婚變分居富商尪　情人節IG曬照「網友秒懂了」！

開口「我養妳啊」！理性妹PO「女生月開銷」他秒龜縮…總金額嚇壞網

企業信用卡也有神卡　兆豐銀祭高回饋又送機場接送

火辣女友教做紅豆牛奶冰 童仲彥躺懷中：比布丁軟

大陸熱門新聞

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽..

情人節買9千元零食送女友　遭分..

孕婦臨盆老公突然不見...竟是..

女子狂吃50顆櫻桃「血便」暈倒..

帥哥醫生　幫蘋果做「心臟縫合」

陸叫停直銷業審批　整治市場亂象

下班按摩想放鬆！他推拿完腦中風

3萬Dior鞋3天就破　專櫃：..

廈門台商與韓國瑜會談　力薦高廈..

「從小喝到大」神奇椰汁遭撤廣告..

上海第三機場選址南通海門　官方..

高雄1200噸農產品抵達廈門

拚人氣直播跳河　男慘死鏡頭前

聖母峰髒到關門　清潔人員冒險撿..

更多熱門

相關新聞

《求是》發表習近平文章！

中共中央的機關刊物《求是》雜誌16日將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《加強黨對全面依法治國的領導》。文章強調，「當前，我國正處於實現『兩個一百年』奮鬥目標的歷史交匯期，堅持和發展中國特色社會主義更加需要依靠法治，更加需要加強黨對全面依法治國的領導」。

南通惠台　助台商抗貿易糾紛

美中貿易談判卡關　待川習定奪

小英不敢台獨？扁：她連習都敢嗆

中美談判Day1結束！　現場傳笑聲

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

台女結帳「往後退一步」洋男友滿臉問號

阿嬤養5天！孫女體重狂飆1.2kg雙下巴萌爆

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

館長天價簽約金額曝光！「多到能買透天厝」

小資女查帳戶　驚存款破8位數

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

Nina老公是《大學生》曾小新！

好市多「爆紅省錢神物」網激推！

小模西門町Free Hug　上空全放送

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

刮刮樂超狂玩法！「嗶」5000直接入袋

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面