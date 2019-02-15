快訊／經貿談判下周華府繼續談　習近平：盼達成互利雙贏協議

▲大陸國家主席習近平15日下午會見美國貿易代表萊特海澤（左二）、美國財政部長梅姆努欽（左一）。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中美第三輪經貿談判今（15）日結束，大陸國家主席習近平下午5時許在北京人民大會堂會見美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。習近平表示，下周雙方還將在華盛頓見面，希望雙方再接再厲，推動達成互利雙贏的協議。

▲習近平（右一）與美國貿易談判代表會面。（圖／達志影像／美聯社）

習近平指出，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，兩國在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮方面擁有廣泛共同利益、肩負著重要責任，保持中美關係健康穩定發展，符合兩國人民根本利益，也是國際社會普遍期待。

習近平提到，「去年12月，我和川普總統在阿根廷會晤，達成重要共識，兩國要共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係；希望雙方團隊按照我同川普總統確定的原則和方向，加強溝通、聚焦合作、管控分歧，推動中美經貿合作和兩國關係健康穩定向前發展。」

▲中美第三輪經貿談判15日結束。（圖／路透社，下同）

習近平指出，「去年12月以來，兩國經貿團隊展開了密集和有益的磋商。我多次講過，中美兩國誰也離不開誰，合則兩利，鬥則俱傷，合作是最好的選擇；對於雙方經貿分歧和摩擦問題，我們願意採取合作的方式加以解決，推動達成雙方都能接受的協定。」他也提到，「合作是有原則的，這兩天，世界的目光聚焦在北京，雙方團隊的磋商又取得了重要階段性進展。下周，雙方還將在華盛頓見面，希望你們再接再厲，推動達成互利雙贏的協定。」

萊特海澤和梅努欽也轉達了川普對習近平的問候，兩人也提到，美中貿易關係非常重要，川普總統和習近平主席在阿根廷舉行重要會晤後，兩國經貿團隊落實兩國元首共識，在此前磋商的基礎上，過去兩天裡就雙方共同關心的經貿問題進行深入討論，在重要和困難的問題上取得了新的進展。

萊特海澤和梅努欽也說，「雖然還有許多工作要做，但我們抱有希望。下階段，美方團隊願同中方團隊一起密切溝通、做好相關工作，爭取達成符合雙方利益的協定。川普總統十分敬重習近平主席，期待著同習近平主席保持密切溝通。」

▲中美貿易戰休兵期大限將至，下一步會如何發展，各界都在關注。（圖／路透社）

習近平則是請萊特梅澤和梅努欽轉達對川普總統的誠摯問候。他也表示，非常珍視同川普總統的良好工作關係，願與他透過各種方式保持聯繫。