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《求是》雜誌發習近平文章：發展中國特色主義需靠法治！

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▲▼《求是》雜誌社。（圖／CFP）

▲《求是》雜誌社。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中共中央的機關刊物《求是》雜誌16日將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《加強黨對全面依法治國的領導》。文章強調，「當前，我國正處於實現『兩個一百年』奮鬥目標的歷史交匯期，堅持和發展中國特色社會主義更加需要依靠法治，更加需要加強黨對全面依法治國的領導」。

文章指出，全面依法治國具有基礎性、保障性作用，在統籌推進偉大鬥爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想，全面建設社會主義現代化國家的新征程上，要加強黨對全面依法治國的集中統一領導，堅持以全面依法治國新理念新思想新戰略為指導，堅定不移走中國特色社會主義法治道路，更好發揮法治固根本、穩預期、利長遠的保障作用。

「我國正處於實現『兩個一百年』奮鬥目標的歷史交匯期，堅持和發展中國特色社會主義更加需要依靠法治，更加需要加強黨對全面依法治國的領導」。文章說，「黨中央決定成立中央全面依法治國委員會，是貫徹落實黨的十九大精神、加強黨對全面依法治國集中統一領導的需要，是研究解決依法治國重大事項重大問題、協調推進中國特色社會主義法治體系和社會主義法治國家建設的需要，是推動實現『兩個一百年』奮鬥目標、為實現中華民族偉大復興中國夢提供法治保障的需要」。

▲習近平。（圖／路透社）

▲習近平。（圖／路透社）

文章表示，「要健全黨領導全面依法治國的制度和工作機制，繼續推進黨的領導制度化、法治化，把黨的領導貫徹到全面依法治國全過程和各方面，為全面建成小康社會、全面深化改革、全面從嚴治黨提供長期穩定的法治保障」。

「黨的十八大以來，黨中央對全面依法治國作出一系列重大決策，提出一系列全面依法治國新理念新思想新戰略，明確了全面依法治國的指導思想、發展道路、工作佈局、重點任務」。文章強調，「一是堅持加強黨對依法治國的領導；二是堅持人民主體地位；三是堅持中國特色社會主義法治道路；四是堅持建設中國特色社會主義法治體系；五是堅持依法治國、依法執政、依法行政共同推進，法治國家、法治政府、法治社會一體建設」。

文章進一步稱，「六是堅持依憲治國、依憲執政；七是堅持全面推進科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法；八是堅持處理好全面依法治國的辯證關係；九是堅持建設德才兼備的高素質法治工作隊伍；十是堅持抓住領導幹部這個『關鍵少數』。這些新理念新思想新戰略，是馬克思主義法治思想中國化的最新成果，是全面依法治國的根本遵循，必須長期堅持、不斷豐富發展」。

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