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中美經貿談判下周續談　環時盼衝刺周「要加速也要跑穩」

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▲▼中美貿易談判。（圖／路透）

▲中美貿易戰休兵大限將至，雙方代表14至15日在北京舉行新一輪經貿談判。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中美最新一輪經貿談判14至15日在北京登場，以期結束兩國之間的貿易戰。在中方宣布高級別經貿談判結束後，中共人民日報旗下的《環球時報》15日發表評論表示，在下一周衝刺中不僅要加速，而且要跑穩，相信雙方仍然都還沒有鬆氣，要繼續保持著應對變數的準備。

▲▼習近平與美國貿易談判代表會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸國家主席習近平（右）與美國貿易談判代表會面。（圖／達志影像／美聯社）

大陸國務院副總理劉鶴在2018年2月27日至3月3日訪問美國，除了協調中美經貿關係，也成為中方對美經貿關係的牽頭人。本次的經貿談判是中美第6輪的談判，雙方對技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等共同關注的議題以及中方關切問題進行了深入討論。

大陸國家主席習近平15日與美方代表團會晤時，除了肯定雙方團隊對談判取得階段性進展，也鼓勵雙方在下周華盛頓繼續談判時再接再厲，推動達成互利共贏的協議。

▲貿易談判,習近平,中美貿易戰,美中貿易戰,經貿。（圖／路透社）

▲大陸國家主席習近平15日下午會見美國貿易代表萊特海澤（左二）、美國財政部長梅姆努欽（左一）。（圖／路透社）

《環球時報》15日發表評論表示，這是自去年中美就貿易糾紛舉行談判以來，中國大陸國家元首第一次會見美方談判代表團；世界輿論普遍從這次會見中受到額外的鼓舞，對談判前景增加了審慎樂觀。

評論提到，中美貿易戰打了快一年，如果加上副部長級談判，雙方的磋商遠不止6輪，在相當長時間裡雙方打打談談，形勢膠著。去年12月1日習近平主席與川普總統在阿根廷G20峰會期間舉行會晤，並就解決兩國貿易糾紛達成重要共識，扭轉了貿易戰隨著時間推移不斷升級的走勢，開啟了雙方認真解決彼此貿易糾紛的新階段。

▲中美關係,美中關係,中美貿易戰。（圖／路透社）

▲中美貿易戰牽動全球政經局勢。（圖／路透社）

評論最後稱，雙方在談諒解備忘錄，僅隔一個周末就接著談，這些訊息雖然都是具體的，看似各自獨立，但它們合在一起構築起一幅畫面：「一場漫長的馬拉松正在經歷衝刺階段鏗鏘有力的奔跑。」

評論呼籲，「我們希望中美貿易磋商團隊按照習主席的要求再接再厲，在下一周衝刺中不僅加速，而且要跑穩。我們相信雙方仍然都還沒有鬆氣，繼續保持著應對變數的思想準備；我們期待，下周的華盛頓磋商延續本周北京磋商的勢頭，進一步解除人們的剩餘擔憂。」

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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