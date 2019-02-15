陸破冰船「雪龍號」完成補給任務　載126名隊員離開南極中山站

▲南極科學考察隊去年11月2日乘坐雪龍號破冰船，離開位於上海的中國極地考察國內基地碼頭。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸極地考察船「雪龍號」於當地時間14日下午離開南極中山站，準備返航回中國大陸。「雪龍號」在本月9日抵達南極中山站附近，為中山站補給燃油，隨後陸續將第35次南極科考隊中山等站的渡夏隊員和參加固定翼飛機項目的隊員，分批用船載直升機從中山站接送至船上。「雪龍號」將從本月16日開始穿越西風帶，3月中旬抵達上海。

綜合陸媒報導，南極科考隊崑崙隊16名隊員在崑崙站完成南極冰蓋之巔冰穹A地區的各項科考任務後，與完成泰山站二期工程任務的21名泰山隊隊員，一起在2月8日回到中山站。

▲大陸第35次南極科學考察隊去年12月1日搭乘雪龍號抵達南極中山站。（圖／翻攝自新華社）

「雪龍號」在本月9日抵達中山站附近後，為中山站補給燃油，隨後陸續將第35次南極科考隊崑崙站、泰山站、中山站渡夏隊員和參加固定翼飛機項目的隊員，分批用船載直升機從中山站接送至船上。

「雪龍號」極地考察破冰船完成任務後，在當地時間14日下午載著126名中國第35次南極科考隊隊員離開南極中山站，返航回中國大陸；完成任務的中國極地固定翼飛機「雪鷹601」，也於當晚由中山站轉場離開南極。

▲大陸第35次南極科學考察隊去年12月1日搭乘雪龍號抵達南極中山站。（圖／翻攝自新華社）

中山站隊員日前完成了激光雷達安裝與測試、鑽取南極冰下基岩、空間環境觀測、大氣探空觀測、鳥類調查監測、固定翼飛機航空調查等科考任務。渡夏期間，科考隊員還展開了中山站後勤保障工程和中山站運行維持等工作。中山站渡夏隊員離開後，19名越冬隊員將留站繼續完成越冬科考工作。

第35次南極科考隊2018年11月2日乘「雪龍號」從上海出發，赴南極進行綜合科學考察。按目前計劃，返航中的「雪龍號」將從本月16日開始穿越西風帶，3月中旬抵達上海。

「雪龍號」是大陸最大的極地考察船，也是唯一一艘功能齊全的第3代破冰船，能在極地冰區狀態下航行；1993年大陸從烏克蘭購進「雪龍號」，並將之改造，隔年10月31日進行首航，已經先後32次赴南極、8次赴北極執行科學考察與補給運輸任務。