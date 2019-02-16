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影／遊客鋼索橋「上下左右狠搖」　6人瞬間懸空驚叫求救

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大陸中心／綜合報導

廣東陽江市日前發生一起驚險意外，一群遊客在鋼索橋上行走時，當中的幾名遊客突然不斷用力搖晃扶手鋼索，導致其中一根鋼索斷裂，鋼索橋上的6人瞬間懸空墜下，不斷驚聲尖叫並大聲求救，所幸無人受傷。園區負責人表示，平時會定期維修，春節前曾對鋼索橋曾進行檢查，事發後已經將之撤掉。

 ▲遊客在鋼索橋上嬉戲狂搖。（圖／翻攝自梨視頻）

▲遊客在鋼索橋上嬉戲狂搖。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

綜合陸媒報導，涉事的陽江北桂園景區林姓負責人受訪時表示，一開始有一兩個人在鋼索上搖晃，沒想到後面的幾個人也跟著開始打鬧，鋼索橋就發生斷裂。林姓負責人說，事發當時他們（遊客）在鋼索橋的中間，園區幾個工作人員完全阻止不了他們突如其來的行徑。

她透露，原本園方是要追究對方的相關責任，不過後來他們態度很好，園方也就不打算追究。記者問及鋼索橋是否會定期維修時，園方表示，「我們肯定是定期維修的，對於安全始終非常重視，且春節之前我們都已經檢查過，是沒問題的。」

▲遊客在鋼索橋上嬉戲狂搖。（圖／翻攝自梨視頻）

影片在網路曝光後，網友紛紛在微博留言說到「最煩這些人，尤其是帶著孩子一起猛搖的人」、「每次走吊橋都有人故意的去搖晃」、「 自己作死不要帶上別人」；也有網友提到過往經驗表示「走這個的時候總有人搖，我都是一邊罵一邊走過去的」、「上次我去桂林時候 ，個老人也是 一直在搖 ，還喊口號讓大家跟他一起，氣死我！」

▲事發的鋼索橋目前已被園區撤掉。（圖／翻攝自梨視頻）

▲事發的鋼索橋目前已被園區撤掉。（圖／翻攝自梨視頻）

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關鍵字：廣東,陽江市,鋼索橋,懸空,斷裂,墜落

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