元宵節Google助理也要插一腳　4服務帶你遊台北燈會

▲台北燈節在情人節晚間試燈。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

9天農曆新年假期結束後，緊接著將迎來各地燈會登場。今年的台北燈節又增加了一大新亮點，北市府與Google合作，讓Google助理在今年的台北燈節插上一腳，化身為台北燈節專屬導覽員，2月16日到2月24日活動期間，為台灣使用者已4大面向提供燈節相關的導覽資訊，以及更新穎的賞燈體驗。

▼台北市長柯文哲。（圖／記者邱倢芯攝）



台北市長柯文哲特地於情人節時，邀請Google大中華區首席行銷長黃介中一起到西門町主展演區現場試燈，並且利用Google助理點亮「心花怒放亮晶晶」燈座，以及啟動此次燈節的主角「百變豬寶」。

▲Google大中華區首席行銷長黃介中。（圖／記者邱倢芯攝）

資訊查詢：

在前往看台北燈節之前，如果能先了解交通、重要燈節活動時間點，就能讓行程更順 暢，並且避免錯過重點燈節活動。在燈節現場，當使用者想了解活動內容，過去總需 要尋找導覽手冊，或在擁擠的人潮中詢問工作人員，但在 Google助理的幫助下，使用者只要問它就能立即得到想知道的活動資訊。

舉例來說，你可以問Google助理「台北燈節營運時間」、「什麼時候有踩街遊行」或是「今年有什麼好玩的」 等問題來獲得活動資訊。

▼在Google助理的幫助下，使用者只要問它就能立即得到想知道的台北燈節活動資訊。（圖／Google提供）

燈座導覽：

在燈節現場欣賞設計師精心打造的各式作品時，如果使用者想了解更多燈飾背後的設計理念，也可以直接問Google助理，讓它化身導覽員，深入講解每盞燈背後的故事。你可以與Google助理「我想知道百變豬寶亮晶晶」或「我想了解百變豬寶亮晶晶」，來了解燈座資訊。

燈節導航：

看燈節時總容易迷失在茫茫燈海裡，這個時候，除了在人潮中找到現場工作人員問路， 使用者也可以直接問Google助理，「請問心花怒放燈在哪裡」或「帶我去百變豬寶亮晶晶」，讓Google助理顯示導航路線。

▼台北燈節活動中迷路糜關係，召喚Google助理求救就可以求救就可以顯示出導航路線。（圖／Google提供）

猜燈謎：

元宵節當然少不了猜燈謎，除了參加實體猜謎活動，使用者也可以直接和 Google助理說：「我要猜燈謎」，讓Google助理出題，如果一時回答不出來，也可以說要求給提示來得到線索，或著你也可以說：「告訴我正確答案」直接看解答。

除此之外，在台北燈節活動期間，使用者只要到主視覺「心花怒放」燈座前，對著燈座前的手機說出「Ok Google我要跟心花怒放說話」喚醒Google助理，再說出「點亮心花怒放」，就可以體驗最科技的點燈方式，並感受充滿創意的視覺饗宴。

在今年元宵節，Google希望能藉由讓Google助理結合台北燈節，為台灣使用者帶來更便利的節慶體驗，並協助降低實體文宣品的需求，為台灣的低碳永續目標盡一份心力。