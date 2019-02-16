上海市台辦主任李文輝抵台　午宴見連勝文、張麗善

▲上海市台辦主任李文輝。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北採訪報導

上海市台辦主任李文輝16日受邀抵台參加元宵燈會，離開機場後在飯店停留不到20分鐘便驅車前往君悅飯店出席餐會，行程相當緊湊。據了解，餐會在飯店3樓的鷺誼廳及燕翔廳，《ETtoday新聞雲》記者發現，與會人士除媒體高層外，國民黨中央委員連勝文、雲林縣長張麗善、澎湖縣長賴峰偉等人也先後進入宴會廳。

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者魏有德攝）

雲林縣長張麗善一早北上出席宴會，她表示，主要是為了宣傳雲林縣的農產品，之前金色大地、真臻鮮、德克士及全家便利店等上海四大集團到雲林縣採購茂谷柑及美生菜，大概有5000個行銷點，「以前在上海也被接待過，要盡一下地主之誼，表達互相往來應該有的熱情」。

藍營縣市長年後紛紛拋出赴陸行銷時間表，對此，張麗善表示，上海目前在排定中，已經有初步邀約，4月在雲林舉辦川台論壇後，會選擇適當時機並期待把雲林的農產品觸角延伸更多地方。她表示，上海有非常大的市場，透過官方部門接軌，希望藉此能搭起這樣的橋梁。

▲澎湖縣長賴峰偉。（圖／記者魏有德攝）

對於宴席上的互動，澎湖縣長賴峰偉則提到，「賓主盡歡，也有談到城市交流，澎湖縣希望在觀光上與上海能夠更加強」。他表示，今天也特別與李文輝談到兩岸觀光的事情，地方政府就是全力拚經濟。

據了解，李文輝今日抵台後，除與老朋友聚餐敘舊外，也將前往在上海有設點的銀行機構拜會，晚間則與台北市長柯文哲一同替台北燈節的「上海燈區」點燈。

