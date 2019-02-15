影／上海戲劇學院藝考百中選一　「00後萌妹」啟蒙是台版流星花園

記者陳政錄／上海報導

上海戲劇學院是大陸優質表演人才的搖籃，每年吸引數萬人報考，藝考時因為青春無敵的考生需要「卸妝上陣」，往往成為網友關注焦點。值得注意的是，在今天登場的表演系招考初試中，除了有許多00後的「萌妹子」、「小帥哥」亮相吸睛，還有人說自己從小愛看台灣偶像劇，對她影響很大。

上海戲劇學院和中央戲劇學院、北京電影學院並列大陸三大培養戲劇影視人才名校，每年吸引數萬人報考，每個人都要與幾千、幾百個對手競爭。

▲上海戲劇學院表演藝術科藝考考生。（圖／記者陳政錄攝，下同）

有著胡歌、徐崢、韓雪、楊蓉等傑出校友的上海戲劇學院，今年報考人數從2016年的1萬1448人，以每年超過1萬人的速度成長到今年的4萬5884人，其中戲劇影視表演專業錄考比例再創新高，總報考考生7727人，錄取名額僅40人，比例高達193:1。考生多數為2000年後出生，今年17、18歲的高中應屆畢業生。

據了解，本次上戲包括表演系、木偶劇專業、導演系、戲文系、電影電視學院、戲曲學院的招生考試將從2月15日，一連持續到3月2日，以表演系為例，今天的第二階段初試包括台詞，聲樂及形體兩科目則一，一連從上午八點半到晚上八點半，陸續有考生按順序前來應考，但約只有10%能進入複試。

今年18歲的黃寧來自浙江杭州，考完表演專業後，過兩天還要考木偶劇表演專業，自稱從小熱愛演戲，欣賞的偶像是楊冪。在談到自己是如何愛上演戲，以及有沒有接觸過台灣的戲劇時，她直呼小時候最愛看的是流星花園，「就是比較甜嘛」。

今年17歲的王琦也說，最愛看的台灣偶像劇是惡作劇之吻（陸稱一吻定情），每個版本都看了一遍，認為大陸早期的戲劇「比較虐心」，而台灣的戲「很甜」，影響很深。

值得注意的是，這些考生大多不只報考一間學校，她們在春節後就大包小包的「離家出走」，踏上將近一個月的考試征途，加上考試這天雨勢忽大忽小，考生幾乎是一考完就搭上計程車，準備前往下個城市。

以王琦為例，她和閨密李美雅兩人拖著行李箱，在上戲考完試後，就要前往北京，過兩天又要返回華東，參加其他學校的考試。

李美雅說，她們總共報考了中戲、上戲、中傳、上海視覺、南廣、南藝、南京農業大學等學校的表演相關科系，在高中時期，就一起參加補習班，為了追逐夢想做準備。王琦說，我希望能讓自己的人生不平凡一點，更精采一點。

▲藝考考生們往往同時報考多個學校，踏上為期近一個月的考試征途。

不過隨著報考人數不斷上升，「00後青年」更會打扮，各大戲劇學校的錄取要求也越來越嚴格，2013年入學，今年特地回來看學弟妹考試的學長Kevin坦言，雖然「長江後浪推前浪」，年輕人的顏值越來越高，但這幾年老師們的要求一直在變，更重視的是「品質」和靈魂，在考試的時候除了不能犯基本錯誤外，質感、內涵更為重要，很難再有那種靠顏值，就能打遍天下的情況發生。