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換季撿便宜反而更貴！試算衣服的PPW秒懂特價不划算

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▲▼換季撿便宜反而更貴！試算衣服的PPW秒懂特價不划算。（圖／pixabay）

▲換季折扣常讓人衝動買太多，算一算PPW其實不件得划算。（圖／取自Pixabay）

文／阿嬌可可愛joke

過完年即將進入春夏，許多品牌、商家開始進行換季折扣，你也是每次看到下殺N折、大特價字眼就想進去逛逛撿便宜的購物狂嗎？仔細想想，是否每次撿便宜後買回家卻穿沒幾次，甚至穿沒幾次就因為天氣太熱或太冷而不能穿！你該認識一下近幾年時尚圈很火的單字「PPW」，重新評估物品的價值，輕鬆完成時尚斷捨離。

「PPW」＝Price Per Wear＝每次穿戴價

意思是說：假設一件上衣定價1,000元，若過去共穿了10次，那麼這件衣服每次穿戴價只花了100元；若和一件價值390元卻只穿過一次的衣服相比，1,000元這件實穿單品PPW比較低，更值得投資。

許多人結帳前可能會因為標價偏高而捨去自己最喜歡的那一件衣服，退而求其次買一些連自己也覺得「還好」的單品；或因為價格比平常便宜而衝動入手，買回家才發現該款式或顏色和平常的衣服難以搭配，更糟的是沒是穿回家才發現剪裁不對勁、質料穿起來搔癢不舒服、質料太差不耐洗，這些結果透過PPW試算後就能輕鬆看出，過去你以為的划算不見得真的划算。

加上網購興盛的現代，許多商家po了修過圖的美美穿搭照，竟常讓人誤以為自己穿起來也會很仙，一件一件買、一次一次失望，下場就是那些衣服只穿一次、甚至根本沒穿過，PPW超級高。

仔細想想如果能善用計算PPW的方式降低購物慾或讓購物更有效率，將過去一季原本會買20件衣服的總預算，去買真正喜歡而且實穿的衣服，即使最後只能買回10件，但每一件衣服的PPW都很低，但每件CP值都極高，相信不只穿搭質感能明顯提升，也能為地球減少很多不必要的時尚垃圾！

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關鍵字：PPW,特價,換季,撿便宜

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