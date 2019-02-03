人不輕狂枉少年？鄉民PTT自爆「App約妹超後悔」 網卻羨慕：我也好想解成就

▲有鄉民透過交友軟體約出重量級王菲上網討拍。（圖／示意圖／取自Pixabay，下同）

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網路交友軟體成忙碌現代人認識新朋友的熱門管道，幫助許多人解決母胎單身困擾，大幅降低交友天花板，網路上也有許多網友不藏私分享使用經驗，甚至提供眉角助攻，認為喜歡都可以先約出來試試看～然而最近PTT西斯版出現一則遇到「重量級老司機」，瞬間化身「瑪卡龍」的經驗分享，引發網友熱議並溫暖大拍原po。

▲原po分享原本只是想在路邊停車聊天，想不到妹子很主動。

網友表示，聽聞JustDating是約炮神器，因此特別加值千元並備妥瑪卡，果然很快就約到外表神似王菲又有F CUP的妹子見面，迫不及待在對方出現前先吞了兩包大研精氣神瑪卡打算為愛加油，補滿霸氣雄風噴射男人自信。殊不知正覺得神清氣爽時，卻發現來的妹子雖然外表小像王菲卻是「重量級王菲」，體型大概是原po兩倍，就連上車瞬間還可明顯感覺到底盤下沉5~10cm，本想停在路邊聊聊天就好，想不到妹子超主動，害他受不了還是硬著頭皮提槍上陣，搞得他大呼日後不敢再試剩下的瑪卡，立馬表示要轉贈給推文網友。

▲建議網路交友可透過多聊確認對象是否符合理想條件。（示意圖／視覺中國）

想不到此貼文一出，立刻吸引眾多網友舉手報名抽瑪卡，同時不忘調侃原po：「這讓我們學到了」、「送她回家後你484在車上偷哭」、「認真負責的青年不好找…你是表範」、「換個角度想，起碼你吃到F奶的王菲明星臉(拍拍)」、「噓衝腦不視訊驗貨」、「嘴巴說不要，身體很誠實的勇者」、「自己約的局，含著淚也要打完」、「恭喜解開成就，請問要挑戰下個成就，勇者鬥二龍嗎」。

▲▼鄉民創意十足，紛紛歪樓笑稱原po是＂瑪卡龍＂騎士。

透過原po的經驗呼籲大家，即使網路交友軟體可打破現實交友圈限制，但在認識新朋友並進一步發展前，其實也可以多聊幾次確認雙方是否有「同樣的默契」，除了了解雙方興趣喜好是否與自己一致，也可觀察對方願不願意談談真實的自己！另外，先前也有網紅曾透過實測結果提醒大家，如果想要發展穩定交往的關係，盡量不要太快和對方發生關係，並認清想要戀愛和想要約炮是兩碼子事，雙方都沒有錯，但可別把兩者搞混。