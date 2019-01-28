　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
公益 公益 互助 溫馨

主播、護士不畏10度低溫上街頭　夜募百箱物資助腦麻兒

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼主播、護士不畏10度低溫上街頭　夜募百箱物資助腦麻兒。（圖／喜聆學苑提供）

▲喜聆學苑學習教練成員涵蓋電子業、老師、護士、業務員、新聞主播等，寒冬送暖夜募百箱物資予愛維養護中心。

圖、文／喜聆學苑提供

天氣冷颼颼！社會上還有很多角落需要愛心支持！喜聆學苑學員不畏10度低溫，18小時內合力在街頭一夜募得2輛大貨車、6台小客車、超過100大箱的生活用品，27日捐贈給新北市愛維養護中心，更號召超過60位志工為院裡腦性麻痺、多重殘障者餵食、與院生玩遊戲、帶動唱，讓養護中心院生溫馨過好年。

▲▼主播、護士不畏10度低溫上街頭　夜募百箱物資助腦麻兒。（圖／喜聆學苑提供）

發起「希望暖洋，讓愛飛翔」活動的喜聆學苑學習教練43班13位學員，來自台灣各地不同縣市、含括各種職業，有電子業、老師、護士、業務員、新聞主播等，渴望對社會付出更多貢獻，徹夜未眠在街頭募集愛心物資，分散在迪化街、寧夏夜市、通化夜市、西門町等地，向熙來攘往人群徵集院生最需要的物資，如刮鬍泡和營養補充品，同時招募志工一起做愛心。

▲▼主播、護士不畏10度低溫上街頭　夜募百箱物資助腦麻兒。（圖／喜聆學苑提供）

喜聆團隊表示，當我們帶著單純的盼望，即使面對很多民眾害羞或不相信而拒絕，我們仍然堅信愛會因為我們的引發而流動，可以帶動更多人去付出愛和良善。在街頭募集物資時許多採買年貨或逛街的父母親帶著兒女，拿著物資來捐贈給我們，連旁觀民眾也主動過來慷慨解囊。有民眾捐出物資後說：「謝謝有你們，繼續加油唷！」這份愛讓我們在寒冷夜晚有動力繼續在街頭募集物資。

這次街頭募集物資，共募得衛生紙106箱、營養補充品137罐，另有刮鬍泡、濕紙巾、紙尿布、牙膏、洗衣粉、白米、餅乾等民生物資若干。院方教保老師林嫣燕表示，感謝喜聆團隊願意在寒冷天氣，載送物資到偏遠的八里山上，傳達愛與關懷。

▲▼主播、護士不畏10度低溫上街頭　夜募百箱物資助腦麻兒。（圖／喜聆學苑提供）

27日一大早團隊成員加上愛心民眾近80人，共同前往八里愛維養護中心進行全天志工服務，為院生餵食午餐、帶動唱，伴著經典兒歌「小星星」、「小蜜蜂」，院生露出羞赧笑容跟著輕微舞動雙手；下午志工替院生按摩四肢肌肉、與院生聊天陪伴，互動遊戲時拿口紅在喜聆學員臉上塗畫，全場瀰漫熱情開朗大笑。

全天服務結束，院生拉著志工手背，沒有明確表達卻感受到依依不捨，志工也承諾院生會時常回來一起遊戲。喜聆學員透過這次社區服務，帶給院民暖暖的冬日，增添新年熱鬧氣氛，渴望喚起社會大眾的良善，來為這些團體付出更多的關懷和行動。

ET快訊
半年4人命喪碧潭！揭抓交替背後「駭人真相」在地人都剉：有大洞
隋棠脫口「4個孩子」　產後「咬牙體驗第一次」
8學生打量「到底男的女的」　高雄泫雅嗆：我以為在畢卡索展
騙20年！小智放生比鵰喊「馬上會回來」　粉淚喊：渣男

關鍵字：公益,愛心雲,腦麻兒,街頭募物資,愛維養護中心,喜聆學苑

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

屏東避寒GO！熱帶農業博覽會27主題區　看好看滿通通免費

家醜不可外揚？鄰居撥打113通報成兒少保護關鍵

小五女童寒冬燒柴煮水洗澡　新年願望：全家一起吃飯就好

過年捐起來！4成弱勢兒少扛家計上學難　謝哲青籲捐幸福紅包

主播、護士不畏10度低溫上街頭　夜募百箱物資助腦麻兒

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣跟錯主人

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

Alan Walker來了！　feat.Julia&周興哲嗨爆小巨蛋

火箭少女鬧翻！　 Yamy直接棄「隊長權」爆氣走人

主播、護士不畏10度低溫上街頭　夜募百箱物資助腦麻兒

結婚70年夫妻手牽手「同時離世」　老婆最後一句話：我的老公

桃園走春一日遊！新溪口吊橋春節期間優惠票50元

獒犬大黑「咬籠狠勁嚇壞人」曾列死刑犬　3年後像小孩躺地撒嬌

醜到「幫撿包也被女生嫌」　痘疤弟靠化妝變韓系美男

春節連假9天掌握「國5即時路況」　高公局App自動推播

郵局爆員工盜賣古董郵票　變造證明大賺400萬判刑

土地公廟燈泡佛燈油遭竊　2熱心義警助緝賊2小時偵破

「邪惡帝國」隕落　道奇放棄哈波讓媒體球迷很失望

男神社區騎腳踏車「突然回頭看」！　被拍4照…女網友扶心臟：真的是你

永和分屍案　美籍嫌犯何傑生變更起訴「幫助殺人」

公益熱門新聞

主播護士上街募百箱物資助腦麻兒

辜懷如、徐曉菁再為公益開唱

王令麟感謝各界齊力送愛部落17..

東購助弱勢　王令麟：雪中送炭馬..

暖心！東森送愛到部落16年不間..

大合唱送禮物 兩岸小天使好嗨!

排笛、直排輪讓偏鄉學童活出精彩

兩岸小天使部落共舞、參觀茶廠

王令麟羨慕詹詠然姊妹出國打拼

屏東偏鄉童需要更多鼓勵　不是憐..

女孩罹患罕病連幫媽媽搥背做不到

謝謝東森爸爸　吉拉卡樣部落傳愛

面試先看臉　阿中：給顏損者機會

家扶公布兒保新聞　過半不滿6歲..

更多熱門

相關新聞

募款蓋癌症大樓　達仁鄉美少女捐撲滿

台東TTstyle原創館，全館16個店家27日起至3月3日止，共同發起「原創聚愛．送溫暖」波浪屋店家響應東基籌建癌症醫療大樓募款活動，一位陳子萱小妹妹還帶著自己存了很久的豬撲滿，從台東最南端的達仁鄉要捐贈給東基，場面溫馨感人，饒縣長歡迎鄉親及遊客到原創館逛街購物時，也可以到各店選購不同的義賣商品。

花蓮寒士吃飽30　620寒士吃飽飽拿紅包

翻車平安歸來！保時捷妹發300個便當

老婆婆馬路過不去　警救援萬人暖哭

將才學堂冠軍麵包　公益開賣

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 嵐Arashi

熱門新聞

人妻偷情「那邊炸裂7cm」噴泉式爆血

Wanna One退場「太虐」粉哭翻

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3F

小8首曝「被嚴爵分手那一天」！

回家前遇奪命大魚！釣客跳溪救竿亡

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs

張柏芝3兒「父親欄」讓人傻眼！

Wanna One哭著解散　BTS、EXO都到了！

豬屍沉深海　海蝨5天內啃成白骨

8學生低聲打量　「高雄泫雅」捷運霸氣回嗆

求子3年生不出！洋偏方讓她一試就中

「火車劈腿男」找到人了　新營妹哭整晚分手

過年北極hold不住冷空氣？彭啟明說話了

少康專案被陸關押20年　楊銘中返台

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面