主播、護士不畏10度低溫上街頭　夜募百箱物資助腦麻兒

▲喜聆學苑學習教練成員涵蓋電子業、老師、護士、業務員、新聞主播等，寒冬送暖夜募百箱物資予愛維養護中心。

圖、文／喜聆學苑提供

天氣冷颼颼！社會上還有很多角落需要愛心支持！喜聆學苑學員不畏10度低溫，18小時內合力在街頭一夜募得2輛大貨車、6台小客車、超過100大箱的生活用品，27日捐贈給新北市愛維養護中心，更號召超過60位志工為院裡腦性麻痺、多重殘障者餵食、與院生玩遊戲、帶動唱，讓養護中心院生溫馨過好年。

發起「希望暖洋，讓愛飛翔」活動的喜聆學苑學習教練43班13位學員，來自台灣各地不同縣市、含括各種職業，有電子業、老師、護士、業務員、新聞主播等，渴望對社會付出更多貢獻，徹夜未眠在街頭募集愛心物資，分散在迪化街、寧夏夜市、通化夜市、西門町等地，向熙來攘往人群徵集院生最需要的物資，如刮鬍泡和營養補充品，同時招募志工一起做愛心。

喜聆團隊表示，當我們帶著單純的盼望，即使面對很多民眾害羞或不相信而拒絕，我們仍然堅信愛會因為我們的引發而流動，可以帶動更多人去付出愛和良善。在街頭募集物資時許多採買年貨或逛街的父母親帶著兒女，拿著物資來捐贈給我們，連旁觀民眾也主動過來慷慨解囊。有民眾捐出物資後說：「謝謝有你們，繼續加油唷！」這份愛讓我們在寒冷夜晚有動力繼續在街頭募集物資。

這次街頭募集物資，共募得衛生紙106箱、營養補充品137罐，另有刮鬍泡、濕紙巾、紙尿布、牙膏、洗衣粉、白米、餅乾等民生物資若干。院方教保老師林嫣燕表示，感謝喜聆團隊願意在寒冷天氣，載送物資到偏遠的八里山上，傳達愛與關懷。

27日一大早團隊成員加上愛心民眾近80人，共同前往八里愛維養護中心進行全天志工服務，為院生餵食午餐、帶動唱，伴著經典兒歌「小星星」、「小蜜蜂」，院生露出羞赧笑容跟著輕微舞動雙手；下午志工替院生按摩四肢肌肉、與院生聊天陪伴，互動遊戲時拿口紅在喜聆學員臉上塗畫，全場瀰漫熱情開朗大笑。

全天服務結束，院生拉著志工手背，沒有明確表達卻感受到依依不捨，志工也承諾院生會時常回來一起遊戲。喜聆學員透過這次社區服務，帶給院民暖暖的冬日，增添新年熱鬧氣氛，渴望喚起社會大眾的良善，來為這些團體付出更多的關懷和行動。