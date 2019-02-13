耳根軟、腦波弱、選擇障礙症有救了！聞聞精油開外掛、秒變阿莎力

▲老是猶豫不決，容易改變心意，可以試試看自己調配複方精油，穩定思緒。（圖／取自Pexels，下同）

生活中心／綜合報導

平時做決定老是猶豫不決，有時候好不容易選擇了A又後悔沒選B，而且因為長期優柔寡斷的性格，容易沒來由的胃脹氣、便祕、消化不良…想要改善選擇障礙造成的生活困擾有撇步，透過天然植物精油的香氛舒緩焦慮、提升能量。常見的薰香方式除了使用水氧機、擴香儀之外，簡單貼身的精油鍊近年也漸漸自日本竄紅起來，宛如隨身攜帶護身符一樣，在無形中注入下定決心的勇氣。

人生的每一個現在都是由眾多的選擇堆疊而成，芳療天后Gina（許怡蘭）在《精油鍊！你的情緒香氛符》一書中提到，許多人因為猶豫不決、無法做決定時，會尋求占星、塔羅…其實平時若有選擇障礙造成生活困擾時，也可以透過辛香調搭配果香調的精油來提升「阿莎力」的性格，因為辛香調在精油中最能促進行動力和專注力，而果香則有勇單純的能量，使思考過程直接、明快。

她分享，只要選擇成分安全又溫和的天然精油，平時就可以在家自己做複方精油，像是耳根軟的人可以用1滴百里香／百里酚搭配3滴甜橙，讓人誠實面對自己的感受，具有表達主見的勇氣，不再擔心這個選擇是否讓人開心；腦波弱容易敗家的人，則可以使用1滴甜茴香、3滴佛手柑為心靈帶來滿足感、降低購物慾，而這個配方也深受親朋好友喜愛，詢問度很高；另外，面對選擇太多而三心二意、出現選擇障礙地的人則建議使用1滴山雞椒、2滴萊姆，撫平紊亂的思緒、降低焦慮，如此一來才能夠果斷的處理問題，順應自己的心意做出抉擇。