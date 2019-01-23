iPhone SE限時回歸大降價　三天搶購一空

▲iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

4吋螢幕的iPhone SE是許多人的心頭好，但在今年9月的發表會後，iPhone SE正式遭蘋果下架，但上周六蘋果卻在美國的網路商店上再度銷售iPhone SE，而據外媒報導，短短三天就銷售一空。

蘋果於上周六再度在美國網路商店上以新特價來販售全新的iPhone SE，其中32GB版本只要249美元（約新台幣7680元），128GB版本也只要299美元（約新台幣9222元），分別與之前還在販售時降價100和150美元。但據外媒ZDNet報導這些庫存的iPhone SE已在短短三天內銷售一空，目前該網站上並未有其他iPhone進行銷售，且也不清楚蘋果官方為何又突然銷售iPhone SE。

iPhone SE外型與iPhone 5S相似，為蘋果2016年所推出的產品，有別於當時蘋果的主力產品放在4.7吋和5.5吋上，這款4吋的iPhone仍是許多人的心頭好，他配有蘋果A9處理器和已在iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR上絕跡的Touch ID。

先前外媒Forbes的消費科技記者Ewan Spence就撰文指出，無論iPhone SE的受歡迎程度如何，該機款最主打的銷售策略就是它比其他iPhone產品便宜得多。然而這幾年來，庫克（Tim Cook）及其團隊更專注於推出高價位、高利潤的機款，使大眾無法輕易入門蘋果生態系。雖然市場上一直有傳言說蘋果將會推出新一代的iPhone SE，但至今仍不見蹤影。

去年蘋果發表的三款新機除了被批了無新意外，價格過高也是外界詬病的一項原因，就算是三款當中被定位為「經濟實惠」的iPhone XR，售價卻也要749美元起跳，因此拖累蘋果的iPhone銷售。因此蘋果近期主打「舊機換新機」活動，除了在官網大力宣傳外，也有舊iPhone的用戶收到蘋果所寄送的「廣告信」，裡頭除了向用戶說明它的設備大約能折價多少外，還介紹新舊iPhone之間的性能差異。

▼iPhone XR雖被定位為「經濟實惠」，但價錢仍高。（圖／記者邱倢芯攝）