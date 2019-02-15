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從負債拚到年薪百萬　她花了4年當上電銷女王

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▲▼東森購物OB表揚誓師大會,總裁王令麟。（圖／記者李毓康攝）

▲黃安雪（右）進入東森購物電話行銷團第4年，第1年就以優異表現拿下最佳新人獎，之後則是奪得年度TOP 1；她說一開始應徵工作，只求有穩定收入就好，就算只賺3、4萬也沒關係，但從事電銷工作後發現，只要用心經營，收入也會跟著倍增。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

從負債30萬到年薪百萬，黃安雪進入東森購物電話行銷團僅4年，不管成交金額大小，不放過名單上的每一通電話，慢慢累積出「電銷女王」的稱號。在新人時期，她一天至少打5小時，講到口乾舌燥，客人還不見得買單，現在卻是電話都還沒打出去，就有人來電詢問商品，能做到這種程度，她說沒有什麼厲害訣竅，就是不斷練習，練到讓客人在電話中彷彿看到了商品。

「我30歲前負債30萬」，因為經營網拍生意失敗，黃安雪不僅揹債，婚姻也觸礁，離婚後，人生全部歸零了，回憶起2014那一年，她的人生可以說是跌到了谷底。「因為當時也沒有退路了，所以抱著衝一波的決心應徵電話行銷，讓自己挑戰看看。」

憑藉過去網拍經驗，黃安雪對於銷售的工作不算陌生，但在新人時期，她一天打150通以上電話，至少要打5小時，這麼拼的原因，其實是為了快速找到對的客人，她認為「接觸率高，翻牌機率就會高」，勤奮出擊的結果，讓她當時平均每天可以成交13筆訂單，平均客單金額4千多元，偶爾有幾筆萬元訂單，以新人來說，已經算是不錯。前期雖然辛苦，但在一年過後，她逐漸累積自己的客戶名單後，現在一天平均打不到100通電話，卻能成交50幾筆訂單，有時電話還沒打出去，就有客人來電主動詢問商品。

由於東森購物電話行銷有保障底薪及業績獎金，同時提供名單與商品，黃安雪努力在第一年就還清債務，年收入也破百萬，她說有這樣的成績，或多或少與做生意時培養出的敏銳度有關，在銷售商品過程有加分效果，但事實上，是否願意多花時間下功夫才是重點。

▲▼東森購物OB表揚誓師大會。（圖／記者李毓康攝）

▲黃安雪再度拿下東森購物電話行銷年度風雲精英獎得主第1名，她開心的說，拿到第1名就像拿到金鐘獎一樣，今年目標是要超越自我翻倍成長。

▲▼東森購物OB表揚誓師大會。（圖／記者李毓康攝）

▲在年度表揚大會上，特別安排兩名猛男陪著黃安雪風光出場，成為全場眾人目光焦點。

黃安雪提到，她當新人的第一天，回家後就拿著手機自言自語錄音練話術，也會打開電視購物看人家怎麼賣並做筆記；當拿到公司商品時，例如保健食品或收藏品，私下會再多做功課，上網查資料或買相關書籍補充知識，提升自身專業度，同時找出更多商品的附加價值，而不是單純介紹商品，只是為了賣而賣。

黃安雪表示，她也曾有在電話裡講破頭，卻怎樣都賣不出去的時候，雖然會感到沮喪、難過，仍會試著把不好分享、不好講的商品，自己在家多練講個好幾次，練到讓客人好像看到商品一樣，因為在做電話行銷時，想要引起客人興趣的話，必須把自己當作是「服務的小幫手」，此外，也要把自己看成是一家百貨公司，試圖找出很多活動能夠配合公司商品做行銷，所以並沒有所謂不好賣的東西。

而許多電銷人員最怕被掛電話，黃安雪指出，不妨換個角度想想被拒絕的原因，試著再用另一種方式去接觸客人，尤其在看不見對方的情形下，耳朵就要變得更靈敏，例如從聲音中去聆聽對方當下的反應及情緒。她以自身經驗分享，剛進公司的第一年，雖然與某位客人順利談成一筆訂單，電話中也嘗試表達關心問候拉近彼此距離，對方態度依舊冷淡，在某次注意到對方聲音聽起來有些異樣，稍微詢問後，沒想到因此這樣的關懷打開對方心房，兩人也變成了空中的好朋友。

電話行銷這份工作，讓黃安雪拚出百萬年薪，她的技巧說穿了，其實就是不放棄任何一通電話與機會。東森購物電話行銷團隊近期擴大徵才招募500人，對於想加入電銷行業的人，她認為最重要的就是『堅持』，不要怕拒絕、不要怕失敗，一點一滴不斷累積成功經驗，挑戰高收入並不難，更能闖出自己的一片天。

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關鍵字：東森購物,電話行銷,電銷

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