東森購物公布1月營收　合併草莓網達19億元創歷史新高

▲東森購物2019年1月營收較去年同期成長50%，緊接著要續攻2月底228連假出遊商機。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物公布2019年1月營收為16.6億，較去年同期12.6億成長31%，加上認列草莓網後之合併營收為19億，較去年同期成長50%，稅後淨利為5,858萬，EPS 0.57元。回顧東森購物2018年全年合併營收為168億，稅後淨利達5.8億元，較去年同期成長49%，每股盈餘5.78元，獲利能力持續擴增，東森購物憑藉著多元通路和商品差異化，在競爭激烈的電商市場中，穩紮穩打保持成長動能。

今年農曆年旅遊商機旺，從連續長達9天年假起，一直到情人節和元宵節都是出遊好時機，東森購物網觀察，今年農曆期間旅遊票券銷售狀況較去年成長近133%，主要原因除了過年連假天數變長外，又加上2月底228的4天連續假期，都是春遊出外踏青的好時機，促使消費者增加國內外旅遊的意願，大幅提高出遊人數，因此在2月底前，再推出一連串好康的旅遊票券優惠，準備搶攻春節最後一波旅遊商機。

東森購物表示，去年冬季旅展活動時開始贈送優惠券，今年2月再聯合廠商共同舉辦行銷活動，加碼送電影票外，還有東森幣加持，讓行銷活動奏效，買氣一路延續至農曆年後，此優惠一直到2月底，預期將激勵旅遊票券春節最後一波買氣，再創業績高峰。

▲金山唯一八煙溫泉會館泡湯券，下殺不到300元。（圖／業者提供）

東森購物進一步說明，消費者在選購旅遊票券時首重價格優惠，比市價便宜或溫泉券這種天氣冷適合的休閒去處，都是限時搶購的搶手貨，像是九族文化村門票雙人券2張，較原價1,700元省了近401元；金山唯一八煙溫泉會館泡湯券，下殺不到300元，日月潭櫻花綻放，賞櫻花再搭配日月行館下午茶每人便宜450元，是第3名的明星熱銷品。

即日起至2/27止，凡於東森購物網購買指定活動專頁「金豬報喜買旅遊送雙人看電影」旅遊商品，單次消費累積滿1萬元（含）以上，即送2張電影票，像是花蓮理想大地住2晚8,999元，當月壽星入住加碼升等至21坪套房，搭配行銷活動，購買2項就輕鬆達到門檻。此外，消費累積訂單滿3萬元（含）以上，前30名登錄成功者即送「888東森幣」，另有無敵神券好禮大方送，會員登入就送800元旅遊折價券，每人限得一次。