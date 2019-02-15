　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森購物公布1月營收　合併草莓網達19億元創歷史新高

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

東森購物網（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物2019年1月營收較去年同期成長50%，緊接著要續攻2月底228連假出遊商機。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物公布2019年1月營收為16.6億，較去年同期12.6億成長31%，加上認列草莓網後之合併營收為19億，較去年同期成長50%，稅後淨利為5,858萬，EPS 0.57元。回顧東森購物2018年全年合併營收為168億，稅後淨利達5.8億元，較去年同期成長49%，每股盈餘5.78元，獲利能力持續擴增，東森購物憑藉著多元通路和商品差異化，在競爭激烈的電商市場中，穩紮穩打保持成長動能。

今年農曆年旅遊商機旺，從連續長達9天年假起，一直到情人節和元宵節都是出遊好時機，東森購物網觀察，今年農曆期間旅遊票券銷售狀況較去年成長近133%，主要原因除了過年連假天數變長外，又加上2月底228的4天連續假期，都是春遊出外踏青的好時機，促使消費者增加國內外旅遊的意願，大幅提高出遊人數，因此在2月底前，再推出一連串好康的旅遊票券優惠，準備搶攻春節最後一波旅遊商機。

東森購物表示，去年冬季旅展活動時開始贈送優惠券，今年2月再聯合廠商共同舉辦行銷活動，加碼送電影票外，還有東森幣加持，讓行銷活動奏效，買氣一路延續至農曆年後，此優惠一直到2月底，預期將激勵旅遊票券春節最後一波買氣，再創業績高峰。

東森購物網搶攻旅遊商機（圖／業者提供）

▲金山唯一八煙溫泉會館泡湯券，下殺不到300元。（圖／業者提供）

東森購物進一步說明，消費者在選購旅遊票券時首重價格優惠，比市價便宜或溫泉券這種天氣冷適合的休閒去處，都是限時搶購的搶手貨，像是九族文化村門票雙人券2張，較原價1,700元省了近401元；金山唯一八煙溫泉會館泡湯券，下殺不到300元，日月潭櫻花綻放，賞櫻花再搭配日月行館下午茶每人便宜450元，是第3名的明星熱銷品。

即日起至2/27止，凡於東森購物網購買指定活動專頁「金豬報喜買旅遊送雙人看電影」旅遊商品，單次消費累積滿1萬元（含）以上，即送2張電影票，像是花蓮理想大地住2晚8,999元，當月壽星入住加碼升等至21坪套房，搭配行銷活動，購買2項就輕鬆達到門檻。此外，消費累積訂單滿3萬元（含）以上，前30名登錄成功者即送「888東森幣」，另有無敵神券好禮大方送，會員登入就送800元旅遊折價券，每人限得一次。

ET快訊
丫頭喝醉被拉進包廂嗆：喝贏我給1萬！隔天收「鉅額帳單」嚇傻
西門町5年打趴東區！他解析「信義區」是關鍵：會慢慢邊緣化

關鍵字：東森購物,電商,網購

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物目標2021年上市　年薪破百萬的客服人員達33％　今年徵才上看500名

東森購物找天王加持服務　王令麟：吸引更年輕會員

吳宗憲陪幸運會員喝下午茶兼叫賣　王令麟秒被圈成憲粉

東森購物公布1月營收　合併草莓網達19億元創歷史新高

六福村最新打卡熱點！　「甜蜜魔宮」走入公主的泡泡夢境

看完購書攻略再衝書展　一次搞懂哪些書值得你掏錢買

7對夫妻日常「愛著卡慘死」影像展　台北松菸文創登場

脫單神器！肯德基首推揪伴湊對雙堡　還能抽五星級飯店住宿券

一整顆韓國草莓！草莓季熱銷TOP 3必吃　量販13款烘焙新品上市

季節限定「日本草莓霜淇淋」回歸！小7限時任選第2件7折

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

主人回家超high！哈士奇「3樓飛撲」 他頸椎骨折被砸暈：以為牆倒了...

東森購物公布1月營收　合併草莓網達19億元創歷史新高

六福村最新打卡熱點！　「甜蜜魔宮」走入公主的泡泡夢境

看完購書攻略再衝書展　一次搞懂哪些書值得你掏錢買

7對夫妻日常「愛著卡慘死」影像展　台北松菸文創登場

脫單神器！肯德基首推揪伴湊對雙堡　還能抽五星級飯店住宿券

一整顆韓國草莓！草莓季熱銷TOP 3必吃　量販13款烘焙新品上市

季節限定「日本草莓霜淇淋」回歸！小7限時任選第2件7折

蝦皮看好台灣4大優勢產業　有機會拚出新南向商機

網購迎「戰」情人節　潤滑劑擊敗保險套成最暢銷情趣單品

情人節一起喝！小7「草莓冰茶」第2杯半價　8家優惠懶人包

香港超高人氣餃子店　每一顆餃子都超大顆、餡料超豐富

爬5樓只花15秒！女警飛奔救北北畫面曝　3.6萬網佩服：這腳力很猛

華航罷工結束「300↑機師」速領回檢定證！ 工會喊話奏效：展現專業

雲端最前線／王金平：國危須立長君　吳敦義：我準備了30年

球團搞爛自由市場　薛茲爾：那些沒競爭力的毒瘤

2度錯過教育部長…管碧玲曾私下建議「聘任管中閔的時機點」

愛河燈會攤商「連賣6天鴨肉油飯」拚發財　臉發黑沒呼吸險喪命

遭指酬庸謝欣霓火大喊告　李明賢嗆：最後淪為被認證的肥貓！

「純喝酒聊天」騙到女大生…渣兄弟下藥性侵拍片　囂張嗆閉嘴

館長天價簽約金額曝光！　「多到能買透天厝」合約全是天王等級

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

聞癌色變！全天然ㄟ穀物尚好

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

網狂熱議！全家首發噴汁草莓熱狗

情人節必看「2019台北光之饗..

殺破行情！只要118萬就能開賓..

情人節一起喝！8家優惠懶人包

六福村打卡熱點　打造甜蜜魔宮

看攻略衝書展　一次搞懂什麼書值..

情人節一起喝！草莓拿鐵第2杯5..

小7季節限定日本草莓霜淇淋回歸

超市霸主2020年導入平價黃金..

「櫻桃巧克力奶酒」全家限20萬..

更多熱門

相關新聞

拚新南向　蝦皮看好台灣4大優勢產業

東南亞市場購買力日漸強盛，隨著手機滲透率近50%、進入電商的流量突破70%，對於台灣品牌發展電商銷售深具吸引力。針對想瞄準新南向商機的台灣業者，蝦皮購物認為可鎖定母嬰、3C電子、保健美妝、紡織成衣4大優勢產業。

潤滑劑擊敗保險套成最暢銷情趣單品

網路行銷致富　江兆君28歲就退休

11大電商狂祭海量好康迎開工日

90後電商世代前進義烏 林柏翰：有種往前衝的氛圍

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

小資女查帳戶　驚存款破8位數

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原因

Nina老公是《大學生》曾小新！

小模西門町Free Hug　上空全放送

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

國產車擊落賓利！醫美CEO暴走嗆警

陳意涵產後5天曝公車站自拍

她19歲第一次太緊張！私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」

檢舉達人自白！「個資只給警察」遭外洩

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面