國民黨總統初選吵不完　學者：問題之大超過一般人的想像

▲國民黨內太陽互爭選總統。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

備戰2020總統大選，國民黨仍喬不攏初選方式。文化大學新聞系主任胡幼偉分析，最後的爭執焦點是若以民調決定人選，要不要設支持度至少要達30%的防磚門檻？要不要讓黨員表態？以及怎麼表態？是要用黨員投票，還是黨員連署並設有效連署人數門檻？「隨便整理一下，就發現，有這麼多事情要吵！問題之大，超過一般人的想像！」

胡幼偉指出，國民黨決定2016總統候選人時有兩道門檻，有意願參選的需要先取得一萬五千份黨員連署，並達30%的民調支持度。如今，若完全不顧民調說不過去，所以最後爭執的焦點便是三點，包括設防磚門檻、黨員表態及怎麼表態。

胡幼偉說，如果最後仍無共識，國民黨中央照慣例會有個總統候選人提名審查小組，但這又有得要開始吵了，要由誰決定哪些人組成提名小組？讓黨主席吳敦義決定，其他人有意見又要繼續吵。「你看，我隨便整理一下，就發現，有這麼多事情要吵！還有多少時間可以吵？全台那麼多立委選區，各選區提名誰？這也要花時間搞定。」

胡幼偉表示，其他人現在怕吳敦義握有黨中央，要叫他不要球員兼裁判嗎？如果吳同意辭去主席，那誰來為黨籌錢？現在也沒人想去幹這個黨主席，「國民黨，問題之大，超過一般人的想像！怎麼解決這麼多問題，需要超凡的智慧！」