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白鬍神仙叫我來買！20歲高瘦男霸氣進彩券行　花3千刮中1200萬

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▲▼ 台彩「大吉利」刮刮樂，共有3張1200萬元頭獎，日前嘉義縣民雄鄉「加億彩券行」開出一張 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲ 台彩「大吉利」刮刮樂，共有3張1200萬元頭獎，日前嘉義縣民雄鄉「加億彩券行」開出一張 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

台彩公司新春期間限量發行刮刮樂「大吉利」，共有3張1200萬元頭獎的大獎，其一日前由嘉義縣民雄鄉「加億彩券行」20多歲年輕男子刮中。彩券行老闆夏順晉說，中獎年輕人表示在夢境裡有一位老人要他去買彩券，於是他來到店裡挑完彩券一刮就中頭獎；對於客人夢境成真，彩券行老闆娘林美麗「真是太神奇啦！」

▲▼ 台彩「大吉利」刮刮樂，共有3張1200萬元頭獎，日前嘉義縣民雄鄉「加億彩券行」開出一張 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲夏順晉說，中獎的刮刮樂彩券，是開店以來第一次出大獎。

夏順晉說，刮中頭獎年輕人是店內常客，身形高瘦，中獎當天到店裡時向他們說，自己夢到白鬍子老人要他來買彩券，樣貌與彩券行所供奉俗稱鬼谷子的王禪老祖神似，而當天現場只剩4張每張面額1千元的「大吉利」，由於選擇並不多，夫妻倆正準備拆封新的刮刮樂讓他挑選，但青年卻直說不用，只說「夢裡白髮老人叫我來買，我相信一定會中」，於是買了3張帶回家刮。

▲▼ 台彩「大吉利」刮刮樂，共有3張1200萬元頭獎，日前嘉義縣民雄鄉「加億彩券行」開出一張 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲中獎年輕人說，自己夢到白鬍子老人要他來買彩券。

林美麗說，當中獎年輕人到店裡跟他們說自己中頭獎時，她與先生相當驚訝，因為根本沒想到頭獎會由自家彩券行開出，相當恭喜該名千萬得主。

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關鍵字：嘉義民雄,大吉利,刮刮樂頭獎

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