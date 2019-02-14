快訊／管中閔16年「未申報兼職所得」逾1800萬　監委：請管校長辦管教授！

▲管中閔。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

監委王幼玲、蔡崇義所調查台大校長管中閔在外兼職一案有新進度，王幼玲、蔡崇義14日召開記者會說明調查報告指出，管中閔部分兼職有申報，其他卻沒有申報，明顯是「知法犯法」，粗估管16年來未申報兼職的所得加起來超過1800萬，管在台大任職期間未申報兼職部分，會請台大處理，因此要請「管校長辦管教授」，教育部有督導之權責。

▲監委王幼玲、蔡崇義說明管仲閔案。（圖／記者林敬旻攝，下同）

王幼玲表示，管中閔1999年至2009年任職中研院期間，曾於政治大學兼任講座教授、中央大學兼任講座教授、中山大學擔任合聘教授，以及在勇源教育發展基金會兼職，其中只有中山大學向中研院報准，其餘都沒有報備 ，王幼玲直言：「他應該是知法犯法」。

王幼玲表示，管中閔任職台大當教授期間，到政大、中央、台金會，勇源基金會、濟南大學、兩岸企業家峰會，另外他到國泰金控兼職，平均每年可領取150萬報酬，只有在第一年（2009年10月至2010年10月）申報獲准，其餘兼職都沒有申報台灣大學核准，根據〈公立各級學校專任教師兼職處理原則第8點〉與〈台大大學教師聘約第六條〉規定，兼職不得影響本職，且需要提出書面報告，不過因為教職部分不在監察院監督範圍，「請台灣大學自行處理。」教育部為教育主管機關、台灣大學為國內高等教育領頭羊，均責無旁貸。

王幼玲表示，被調查人管中閔於其2007年及2015年之英文簡歷記載，其於華中科技大學、西安交通大學另有兼職；惟依其入出境資料，其僅有到訪上開2校各1次之赴陸申報許可紀錄，英文簡歷上所載之上開2校兼職，容非實情，至於管中閔有無於廈門大學兼課及擔任博士生導師，以及其曾於上海社會科學院所辦之暑期課程擔任講座，是否違反教育部函釋之教師赴陸禁止事項等，由於當前兩岸關係等因素，無法進ㄧ步確認。

不過監委發現，管中閔於2007年6月20日至6月23日之期間，曾申請赴西安交通大學金禾研究中心講學，西安交通大學的邀請函已註明「有關落地的食宿費用由我校負擔」，但根據中研院函復資料，管中閔仍申請支領訪問該校3日期間之日支生活費大約357美金，其間有無重複領取，移請中研院釐清並依法處置。

監察院上月15日針對管中閔為壹週刊撰寫社論部分提出彈劾，管中閔於2012年2月6日起至2015年2月3日期間，擔任行政院前政務委員兼國家發展委員會主任委員透過匿名方式「常態性」為壹週刊撰寫社論，以獲取年約新臺幣65萬元之兼職報酬，目前已經送公懲會處理。

蔡崇義再度強調，關於寫稿、領取稿費並不違法，管中閔在其他媒體有幾十萬稿費，他們也不認為是兼職，但是每個月固定領5萬，常態性的領取稿費，不是偶一為之，將認定為兼職，管中閔知道要兼職卻不報，國泰金控的兼職在第一年有回饋金10萬，後來就不知道，他明知道要申報，卻沒有全部申報，因此請台大督導，沒有做任何彈劾、糾正處分。

蔡崇義說，兼課兼職也都可以，只是需要書面申報，唯獨他只有在中山大學擔任合聘教授有申報，他呼籲要遵守法令，規定要兼職申報，申報核准都是合法的。

▲管中閔兼職情形。（圖／記者楊亞璇攝，下同）