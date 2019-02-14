立院開議！民進黨4案列優先法案　管碧玲將接黨團幹事長

▲立法院長蘇嘉全。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

立法院15日開議，立院民進黨團初步規劃，將虐童、酒駕加重刑責、罷工預告期，加上退將赴中管制等相關法案修法，列入新會期的優先法案；此外，民進黨團幹部也預計明天就會出爐，立委管碧玲可望接任幹事長，書記長由立委鄭運鵬續任。

民進黨立院黨團已經敲定，初步會把近來社會爭議與討論度高的議題，納入優先法案的處理，包括虐童、酒駕加重刑責、罷工預告期；同時，也把攸關退將赴中管制的《兩岸人民關係條》和《國家機密保護法》等相關修法列入。不過，這也被外界質疑，是否針對前總統馬英九、前副總統吳敦義即將在5月屆滿3年管制期期限，有限制他們赴陸的味道。

民進黨團幹事長李俊俋表示，黨團會在明天上午舉行黨團會議做最後確認，目前規劃虐童及酒駕加重刑責的《刑法》修正草案，以及把罷工預告期納入《勞資爭議處理法》等案列為優先法案。

而退將及政務官赴中管制15年的《兩岸人民關係條例》，還有涉國家機密人員3年禁令改為最長6年的《國家機密保護法》修法，李俊俋強調，這都並非針對馬英九跟吳敦義。

李俊俋表示，目前還不知道法案能不能在5月20日之前通過，會修正國家機密保護法，主要是要避免先前陸軍少將羅賢哲的共諜案事件。

在黨團幹部方面，總召與書記長還是由柯建銘與鄭運鵬擔任，在幹事長方面，李俊俋已經沒有意願續任，而黨團目前傾向由管碧玲接任，這也將是她在2011年之後，再次擔任黨團幹事長重任。

▼民進黨立委管碧玲將接任黨團幹事長。（圖／記者李毓康攝）

