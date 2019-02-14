元宵節鹽水觀賞蜂炮　台南消防局籲穿好防護裝備

▲元宵節觀賞蜂炮，台南市消防局呼籲民眾穿適當防護裝備以保安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

元宵節將屆，今年2月16日台南市正統鹿耳門聖母廟「2019歲次（己亥）新春嘉年華宗教民俗文化系列活動」及2月19日台南市鹽水武廟「2019年迎元宵放蜂炮」即將熱鬧豋場，當天將有燃放蜂炮、專業煙火等節目，預計吸引數10萬人參與。

台南市消防局長李明峯帶隊抽查鹽水蜂炮炮城，檢查合格炮城將張貼合格標誌。李局長表示元宵節蜂炮施放為台南市每年重要之民俗活動，「台南市爆竹煙火施放管制自治條例」亦明定，蜂炮炮城之施放，應依規定申請許可，並禁止使用主體以塑膠體製造之飛行類一般爆竹煙火，消防局得派員檢查。鹽水蜂炮活動當日消防局派消防車、救護車隨神轎遶境，並於重要路口巡邏警戒，預防火災發生，若遇民眾受傷時，隨即由救護人員判斷受傷程度分送衛生局醫護站處理。

消防局籲請元宵節民俗活動參與的民眾，應注意自身安全，在此特別加強宣導，為了安全起見須裝備齊全，應戴上全罩式安全帽，並穿著高領束袖棉質厚上衣，下擺紮入褲子，避免鈕扣式上衣，脖子部分以圍巾包住，以免蜂炮由空隙進入，另戴上厚質棉紗手套，腳部束口式棉質厚褲子，厚質棉襪，高統、厚底安全鞋並戴口罩，阻隔蜂炮造成之懸浮微粒。若嫌安全帽太悶熱，可以帽子、護目鏡、口罩替代，最高原則就是將全身緊緊包裹，盡量不要有任何部位曝露在外。相關防護裝備影片或圖片刊登於消防局網站宣導。

消防局提醒民眾施放爆竹煙火時應注意安全，且小朋友施放爆竹時，必須由家長（成年人）陪同。依「爆竹煙火管理條例」第13條規定，父母、監護人或其他實際照顧兒童之人於兒童施放一般爆竹煙火時，應行陪同。違反者將處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。為保護兒童施放安全，內政部亦公告禁止兒童施放升空類（如小高空）、飛行類（如沖天炮）及摔炮類等較具危險性之一般爆竹煙火，不得販賣給兒童，違反者將處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

為了讓市民度過一個平安、快樂的元宵夜，倘發現有不肖業者販售來路不明的爆竹煙火請向消防單位反應，檢舉電話請撥打119，大家共同營造安全快樂的民俗節慶活動。