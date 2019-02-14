媽咪情人節快樂！兒「一疊禮物」擊碎甜蜜幻想　媽飆粗口：臭小子

▲小兒子情人節害羞地拿出2個補習班收費袋，讓媽媽心全碎光。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

今（14日）情人佳節，不少愛侶相約共度，但一名女網友卻在臉書爆怨公社PO文，表示自己與老公結婚多年，對情人節已不太有期待，但今天一大早，平常就很貼心的小兒子突然扭捏走來，甜喊「媽咪，情人節快樂」，還害羞地遞上一疊東西；原本以為兒子要送禮物的原PO心中一陣狂喜，不料仔細一看，卻當場爆出粗口，「法克……，這個臭小子！」

「今天是情人節，這對我這個結婚多年的老人妻來說，不是什麼值得期待的節日……。」原PO說，就在今天一大早，平常就很貼心的小兒子突然走來，手上還拿著「神秘小禮物」藏在後背，一臉扭扭捏捏地甜喊「媽咪，情人節快樂！」

原PO當下心頭甜爆、融化不已，見到兒子身後還藏了禮物，更是一陣雀躍、狂喜，開心地詢問兒子「你是不是有東西要給媽媽？」只見孩子害羞地遞出一疊東西，仔細一看根本就不是什麼禮物，而是2個補習班的收費袋，一擊擊碎媽媽的甜密幻想，令原PO不住大罵「法克……，這個臭小子，害我爽了一下！居然這樣耍我，媽媽要吃土了！」

情人佳節逗趣的親子互動曝光後，網友也笑翻，「臭小孩哈哈，一秒擊碎玻璃心」、「這禮重情意也重耶」、「還是要面對現實，情人節快樂」、「兒子不錯喔，懂得先給糖再讓你受苦」、「潛力股，這麼小就會撩妹」、「我笑到快在地上打滾」、「哈哈，至少他有跟你說情人節快樂啦」、「孝順的兒子，至少你有爽了1秒！」