720億經濟潛力！南非驚見10億桶儲量油田　總統：改變國家的契機

▲道達爾石油集團宣布在南非南部海域發現大量天然氣。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

法國道達爾石油集團（TOTAL Group）日前宣布在南非南部海域發現大量天然氣和凝析油田，估計至少有10億桶油量，將可能改變南非的經濟發展，甚至改寫全球石油資源市場。

綜合外媒報導，道達爾石油集團在距離南非南部175公里的布魯爾帕達（Brulpadda）探勘區發現，海底下3633公尺處有天然氣和凝析油沉積，厚度將近57公尺，資源量約為10億桶。南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在全國轉播演說中立刻宣布這項消息，他表示，這將會是一個改變國家的契機，對能源產業的發展帶來莫大助益。

凝析油是石油在高溫高壓情況下溶解在天然氣中的混合物，以氣態呈現，在開採時因為離開高壓地底將轉化凝結成液油狀。由於凝析油經過簡單處理就能成為石化原料，比起傳統原油提煉時伴隨碳黑、瀝青等低價值副產品生成，還要更有效率和多用途。

道達爾石油集團在該區擁有45％的開採權益，其他則是中東卡塔爾石油公司和加拿大天然資源公司各占25%、20%，而由南非商人組成的集團Main Street只占10%。南非石油天然氣探勘專家拉金（Stephen Larkin）估計，將在未來20年內為南非帶來至少720億美金（約2.2兆台幣）的經濟收益。

對於開採油田的計畫，綠色和平組織也警告，將會打亂海洋生態、影響海洋生物生存，甚至加劇全球氣候暖化，而且一旦發生漏油危機，會造成更嚴重的汙染問題。