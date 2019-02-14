黃寶慧專訪／手拿蔡英文「親筆賀卡」　白宮智庫執行長：美中進入新關係

▲黃寶慧專訪白宮智庫「哈德遜研究所」會長兼執行長溫斯汀（Kenneth R. Weinstein）。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

國際中心／綜合報導

美國副總統彭斯（Mike Pence）在2018年10月時，於華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）發表演講，成為了改變美中關係的開始。《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目主持人黃寶慧率領採訪團隊挺進美國，獨家採訪到與白宮有密切聯繫的「哈德遜研究所」會長兼執行長溫斯汀（Kenneth R. Weinstein）。

黃寶慧於美東時間13日時，第一手採訪到美國五大保守派智庫之一「哈德遜研究所」的會長溫斯汀，兩人在訪談中提及美中新關係、兩岸海峽之間的情勢，以及去年10月時美國副總統彭斯在智庫中所做的演說。

▲▼溫斯汀的辦公室放有蔡英文總統的親筆卡片。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

來到溫斯汀的辦公室，還可以見到蔡英文總統新年寄給他的卡片，足以見得美國高層與台灣關係良好。受到黃寶慧採訪時，溫斯汀認為，回顧以往華府的狀況，向來都是菁英來領導與中國大陸的關係，他們期盼改善與中國大陸的經貿關係，更期望中方可以成為開放、自由與民主的社會，然而，自從彭斯發表演說後，美中關係來到了全新的階段。

溫斯汀表示，彭斯的演說中非常清楚表明，美國現在已經認知到，中國大陸確實不是美方原本期望的社會，包括網路安全、智慧財產權等都是長久的爭議；他也觀察到，美國不管是親左、親右，都已對中國大陸凝聚重要的共識，在川普領導下，中美關係已邁入不同的階段。

除了探討美中關係，溫斯汀受訪時也談到關於台灣的多項議題，包括台灣旅行法是否能夠進一步協助台灣的國防。他補充，包括川普、彭斯與美國人民都相當景仰台灣的民主社會，同時支持台灣的民主發展。

另外，展望川金二會時，溫斯汀透露出美方的期待，「我們盼望，川金二會能夠有具體的發展。」他指出，美方總是保持非常坦承的態度，也列出具體措施，期望北韓能夠實現無核化，保障其他國家的安全。

最後，隨著3月1日的大限前來，美國屆時可能對中國大陸的貨品進一步提高關稅，川普是否有可能跟習近平會面？溫斯汀認為，川普已明確表達美方的立場，中國大陸應該要展現出決心解決問題，對於中國大陸地緣政策的議題，美方未來依舊面臨許多挑戰要克服。

▼黃寶慧挺進白宮智庫「哈德遜研究所」。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

其他人也看了這些...