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iPhone 6S還值得入手的五大理由　耳機孔、價格成最大誘因

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▲▼用戶使用iPhone 6S。（圖／記者范家宏攝）

▲ iPhone 6S有五大理由值得用戶入手。（圖／記者范家宏攝）

科技中心／綜合報導

雖然蘋果公司可能不再銷售它已有曆史iPhone了，但已有3年多歷史iPhone 6S設備仍然存在，並且佔有13.01％的蘋果手機市場，就有外媒列出了iPhone 6S還很值得入手的五大原因。

根據科技網站 Mashable報導，一項研究分析公司Mixpanel通過數據顯示iPhone 6S是目前世界上第二多正在使用中的iPhone型號。根據該研究，iPhone 6S僅次於iPhone 7、比iPhone 8和iPhone X更受歡迎，佔iPhone市場份額的13.01％。

當然，隨著去年秋季發布的三款全新iPhone，定會讓用戶決定升級舊款手機，6S的需求肯定會下降，但Mashable也解釋了為什麼iPhone 6S是最後一款出色的iPhone。

報導指出，iPhone 6S是與2015年中期的Macbook Pro非常相似，iPhone 6S是最後一款採用蘋果原創設計的機型，使其各自的產品更加卓越。早在2017年， Mashable就整理出確定了保留iPhone 6S的理由，並且有很多原因可以解釋為什麼今天仍然如此。

1、iPhone 6S是最後一款配有3.5mm耳機插孔的iPhone型號
具有3.5mm耳機插孔可能是一些用戶想要持有iPhone 6S的最明顯原因，移除耳機插孔是一件大事，從iPhone 7開始之後的型號全都不再有耳機孔。

使用iPhone 6S，無需更換所有耳機，還要購買帶有Lightning連接埠的新耳機，也不必花費額外的錢購買無線耳機AirPods。雖然耳機插孔可能很快就會全部成為過去式，但直到目前，最受歡迎的耳機仍配有電線。

2、iPhone 6S仍有原始Home鍵
iPhone 6S也是最後一款擁有真正按鍵的iPhone。從iPhone 7開始，iPhone上的「按鈕」不再是一個真正的按鈕，6S之後的Home鍵只是一個視覺效果，他們使用的是觸覺反饋，由軟體驅動，並且只有在您按下它時發出咔噠聲和振動。

針對現在最新的手機，全螢幕觸控現在是唯一的選擇，但是對於iPhone 6S，仍有一個實體Home鍵，每當死機時都可以按下，即使電源關閉且電池耗盡都能按。

▲▼iphone 6s。（圖／記者洪聖壹攝）

▲ iPhone 6s在當時做了很大幅度的相機升級。（圖／資料照）

3、iPhone 6S是第一款包含許多目前仍在iPhone中使用的功能的產品
iPhone 6S的許多新功能仍然是最新推出的iPhone型號的一部分。例如，6S是第一個包含Live Photos的型號，也是蘋果提供3D Touch的第一款智慧型手機，雖然iPhone相機的其他方面在後續的型號中已經做不少升級，但6S是第一款配備1200萬畫素相機的產品，連蘋果也將其作為所有新款iPhone（包括新款iPhone XR）的標準。

除此之外，iPhone 6S的自拍鏡頭也做得相當不錯，因為前置鏡頭從前一代的120萬畫素一舉躍升至500萬畫素，這是一個很大的規格進步，即使對於今天的自拍標準也是如此。

4、新款iPhone價格昂貴
6S很輕，不太大、也不太小，最重要的是你可以省下一大筆錢。隨著新代iPhone不斷推出，6S的價格也不斷調降，也有許多電信商推出出清優惠，相比iPhone XS起價為999美元（台灣為35,900元）、iPhone XS Max頂規型號售價為1449美元（台灣為52,900元）時，便宜的6S對於消費者來說是個好選擇。

5、iOS 12系統更新幾乎就像蘋果希望你保留舊手機一樣
雖然蘋果發布了新的iPhone，希望你能升級並給他們更多的錢。但是，在公眾對蘋果公司故意放慢舊手機速度的憤怒之後，他們在下一個iOS發佈時做的事情有點不同，後來發出的iOS 12系統更新可以拯救老舊的iPhone手機，讓老舊的iPhone 6S也能處於良好的運算速度，在iOS 12推出後，也有不少用戶表示更新後「加速有感」、「可以再戰幾年」。

因此，對於所有iPhone 6S用戶來說，這些用戶可以甘心放棄升級最新的昂貴手機產品，並保留他們3年多前心愛的便宜型號，並盡可能長時間地抓住它。但也有消息指出，蘋果下一次的iOS 13系統更新可能淘汰IPhone 6S以前機種，對於用戶來說也是個可以考慮的參考因素。

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關鍵字：iPhone,Apple,6S

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