韓飛彈工廠又傳爆炸！作業員分離推進器引爆釀3死

▲韓華集團位於大田的工廠驚傳爆炸意外，造成3人死亡。（圖／翻攝自韓華集團官網）



國際中心／綜合外電報導

南韓韓華集團位於大田的工廠14日上午發生爆炸意外，造成3名作業員死亡。該工廠主要負責替政府生產火箭推進器、精確導引武器，屬於國家高保安設施。據悉，大田工廠2018年5月29日才發生爆炸事件，當時有5名作業員不幸死亡。消防人員表示，詳細起火原因仍待調查。

根據《韓聯社》報導，韓華集團位於大田的防衛產業工廠生產現場12日上午8時42分左右發生爆炸意外，警消接獲通報後，共派出了40多輛消防車前往滅火，經過40多分鐘才在9時25分左右順利撲滅火勢。消防當局表示，火災疑似為爆炸引起，但詳細起火原因仍待調查。

據了解，其中現年32歲的作業員在進行導彈推進器分離相關作業時，疑似意外引起爆炸，包含當事人，與另外兩名正在一旁取出燃料的作業員，不幸葬身火窟。另外，消防局同時透露，事故發生後，環境部曾委請現場消防人員進行確認，是否有化學有害物質，但並未測出相關有害物質。

韓華大田工廠為南韓國家保安目標設施，人員出入皆受到管制，除了特定的作業員外，一般人不可隨意進入，且24小時處於緊急狀態，主要負責生產對陸海空的精確導引武器、火箭推進器的軍需品。事實上，該工廠2018年5月才發生爆炸意外，當時共造成5人死亡，怎知才不過一年，又再度發生死亡事故。