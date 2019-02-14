國民黨總統初選　連勝文覺得很煩：拜託別再整天算計

▲國民黨中央委員連勝文。（資料照／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

國民黨備戰2020，對於總統初選方式仍喬不攏，讓國民黨中央委員連勝文不滿，直言身為黨員的他「看的都覺得很煩」，認為美式初選制度恐怕會對黨產生負面影響，要有意參選者不要再整天算計，汲汲營營，趕快告訴大家政策是什麼，才是正道。

針對總統初選方式，有意挑戰2020的國民黨主席吳敦義拋出「美式初選」對抗前新北市長朱立倫所提的「全民調」，雙方攻防不斷。連勝文認為，若不考慮法律的問題，不論是全民調，或民調加黨員投票，結果並不會差太多，因為根據他與各地朋友交換意見後的感覺，大部分的黨員同志，即使動員投票，還是會去支持大選勝算較高的人。

至於美式初選制度，連勝文說，如果沒有同時改變國民黨體制，變成美式柔性政黨，那就變成剛性政黨卻使用柔性政黨的初選方式，不只奇怪，恐怕還會對黨產生更多負面的影響，因為柔性政黨，黨員少，社會大眾透過一定程序登記，即可參加初選投票，同時黨主席不會參與初選，只負責事務性協調，也沒有不分區立委提名權，所以不知道當初黨內提案者，是否了解不同制度的差異？

連勝文強調，不管什麼初選制度，要參與黨內總統初選者最該做的，就是要以政策説服黨員以及社會大眾，為什麼你比別人好，告訴大家你想做什麼事，而且為什麼你做的到，而不是整天算計、汲汲營營，更不要打迷糊仗，想左右逢源，再學台北市長柯文哲，不務正業裝成「老萊子」，成天瞎話一堆。把精力拿來說服大眾，這才是正道。