獨 / 王金平規劃訪美東、願意赴大陸：「國危須立長君」

記者陳弘修 / 台北報導

前立法院長王金平表態參選總統意志百分百，確定在3月正式宣布。據透露，從去年下半年開始，王金平就已經陸續拜訪多位工商企業界要角，廣徵意見，在台商關切的兩岸發展上，他明確表示，如果需要的話，願意訪問大陸。

另外，在美中台三邊關係的立場與態度向來考驗台灣總統候選人的部分，王陣營已經在規劃前往美國訪問，前美國在台協會理事主席卜睿哲對此也表示非常樂意邀請王金平到東岸作客。

農曆春節期間，王金平在中南部的行程滿檔，所到之處在鏡頭下唔不受到歡迎。正式開工後，王金平在13日接受《ETtoday新聞雲》網路直播節目《雲端最前線》專訪時強調，決定參選總統是因爲台灣內部朝野不和諧，對立非常厲害，內耗若不消除，經濟發展就會受到限制，國際上也沒辦法自由發揮，所以自己應該站出來。

王金平私下也表示，未來若當選，首要任務除了解決內耗，促成內部和解與和諧外，也要好好跟對岸共商，進一步處理兩岸關係，他強調自己只會做一屆，然後交棒給下一個世代，希望大家能夠團結。

王金平此次堅定參選，表面上來看來，他的起手式是從今年1月出版新書《橋 - 走近王金平開始》，但事實上，他在去年陸續拜訪工商企業界的場合上，就已經透露參選的意念與訊息。

據透露，王金平在去年11月跟一位事業版圖橫跨兩岸三地的台灣企業領導人見面時，當場就直接被挑明地詢問是否要參選，王金平除了耐心地解釋國內當前面臨的各種狀況與挑戰亟需解決外，對於有人提出會不會有人拿年齡來做文章，他也強調這根本不用擔心，甚至當場拿出紙和筆，親手寫下12個字回應現場所有人：「惡戰須用拙將 國危須立長君」。

在跟另一位長年於大陸發展事業的企業家見面的場合上，面對台商最關心的兩岸現狀與發展的問題，王金平也充分地說明了自己在處理兩岸關係上的態度與想法，在強調兩岸關係必須和平發展，台灣目前維持現狀是民意多數，而這個基礎就是九二共識，但內部對於統獨都有不同意見，他認為應該先讓各方一起尋找新共識，也要好好跟對岸共商，如果需要的話，他也願意訪問大陸。

包括總統蔡英文、台北市長柯文哲在內，國民黨內幾個有意參選總統的太陽都有出訪美國的規劃，據了解，王金平這邊也已經在規劃討論接下來的出訪行程，與其他人走訪僑社、科技產業或講座的行程不同，王金平一但確定要去美國，鎖定的目標將直接對準東岸的華盛頓特區。

相關人士表示，包括美國傳統基金會（Heritage Foundation）、戰略與國際研究中心（CSIS）等這些重要智庫人士，過往與王金平都有接觸，甚至是直接跟立法院長辦公室對口，長期下來，這些老朋友對於王金平也相當熟悉，其中也包括前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲。

卜睿哲現為華府智庫華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）東北亞研究中心主任，他在2月11日發表了千字文，以必須三思的論調打臉積極推動公投的喜樂島聯盟。據透露，目前人在美東的他，在聽到王金平正在規劃訪美的消息後也表示樂觀其成，如果王金平願意的話，會非常樂意地邀請。

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