　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨 / 王金平規劃訪美東、願意赴大陸：「國危須立長君」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼前立法院院長王金平13日接受《ETtoday雲端最前線》專訪。（圖／翻攝自ETtoday雲端最前線）

記者陳弘修 / 台北報導

前立法院長王金平表態參選總統意志百分百，確定在3月正式宣布。據透露，從去年下半年開始，王金平就已經陸續拜訪多位工商企業界要角，廣徵意見，在台商關切的兩岸發展上，他明確表示，如果需要的話，願意訪問大陸。

另外，在美中台三邊關係的立場與態度向來考驗台灣總統候選人的部分，王陣營已經在規劃前往美國訪問，前美國在台協會理事主席卜睿哲對此也表示非常樂意邀請王金平到東岸作客。

農曆春節期間，王金平在中南部的行程滿檔，所到之處在鏡頭下唔不受到歡迎。正式開工後，王金平在13日接受《ETtoday新聞雲》網路直播節目《雲端最前線》專訪時強調，決定參選總統是因爲台灣內部朝野不和諧，對立非常厲害，內耗若不消除，經濟發展就會受到限制，國際上也沒辦法自由發揮，所以自己應該站出來。

王金平私下也表示，未來若當選，首要任務除了解決內耗，促成內部和解與和諧外，也要好好跟對岸共商，進一步處理兩岸關係，他強調自己只會做一屆，然後交棒給下一個世代，希望大家能夠團結。

▲▼前立法院長王金平出席台中市總工會新春團拜。（圖／記者李忠憲攝）

王金平此次堅定參選，表面上來看來，他的起手式是從今年1月出版新書《橋 - 走近王金平開始》，但事實上，他在去年陸續拜訪工商企業界的場合上，就已經透露參選的意念與訊息。

據透露，王金平在去年11月跟一位事業版圖橫跨兩岸三地的台灣企業領導人見面時，當場就直接被挑明地詢問是否要參選，王金平除了耐心地解釋國內當前面臨的各種狀況與挑戰亟需解決外，對於有人提出會不會有人拿年齡來做文章，他也強調這根本不用擔心，甚至當場拿出紙和筆，親手寫下12個字回應現場所有人：「惡戰須用拙將   國危須立長君」。

在跟另一位長年於大陸發展事業的企業家見面的場合上，面對台商最關心的兩岸現狀與發展的問題，王金平也充分地說明了自己在處理兩岸關係上的態度與想法，在強調兩岸關係必須和平發展，台灣目前維持現狀是民意多數，而這個基礎就是九二共識，但內部對於統獨都有不同意見，他認為應該先讓各方一起尋找新共識，也要好好跟對岸共商，如果需要的話，他也願意訪問大陸。

▲▼前立法院長王金平出席台中市總工會新春團拜。（圖／記者李忠憲攝）

包括總統蔡英文、台北市長柯文哲在內，國民黨內幾個有意參選總統的太陽都有出訪美國的規劃，據了解，王金平這邊也已經在規劃討論接下來的出訪行程，與其他人走訪僑社、科技產業或講座的行程不同，王金平一但確定要去美國，鎖定的目標將直接對準東岸的華盛頓特區。

相關人士表示，包括美國傳統基金會（Heritage Foundation）、戰略與國際研究中心（CSIS）等這些重要智庫人士，過往與王金平都有接觸，甚至是直接跟立法院長辦公室對口，長期下來，這些老朋友對於王金平也相當熟悉，其中也包括前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲。

卜睿哲現為華府智庫華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）東北亞研究中心主任，他在2月11日發表了千字文，以必須三思的論調打臉積極推動公投的喜樂島聯盟。據透露，目前人在美東的他，在聽到王金平正在規劃訪美的消息後也表示樂觀其成，如果王金平願意的話，會非常樂意地邀請。

▲▼國民黨中央新春團拜 四個太陽同台 吳敦義 馬英九 王金平 朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些．．．

2020國民黨內初選拖到7月　王金平不嫌晚：挺民調黨員7、3分
王金平選總統意志百分百：我應該站出來化解朝野嚴重對立
王金平再否認參與「換柱」　3月說明參加黨內總統初選
國民黨「窮得只剩韓國瑜」？王金平：黨員各有各的強項
2020搭擋柱柱姊「金柱配」？王金平：提名前不考慮副手
王金平「新郎不是我」　馬英九：大家應向前看
洪秀柱爆王4年前「咿咿啊啊」不表態　王金平：我有苦難言

ET快訊
神秘黑豹百年現蹤肯亞！淡玫瑰花紋繞身　漫威「瓦干達」是真的
世界12強棒球賽分組公布！　台日「死亡之組」搶東奧門票

關鍵字：王金平,國民黨,2020,總統大選,兩岸關係,九二共識,卜睿哲,華府,美國在台協會

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨 / 王金平規劃訪美東、願意赴大陸：「國危須立長君」

國民黨立委提名開跑！吳敦義下放「朱系」不分區挑戰艱困選區

韓國瑜向蔡英文開砲！王丰：台灣版葉爾欽效應將星火燎原

訪中被令不准簽協議　韓國瑜：拜託陸委會不要大驚小怪

韓國瑜拋兩岸新論述「你儂我儂」　向蔡政府喊：不給錢就給政策

打臉韓國瑜？「好成績不是靠口號」　蔡英文：我農產外銷突破54億美元

柯文哲曬閃照感謝陳佩琪付出　網歪樓：省情人節禮物？

總統府要韓國瑜回到市政　羅智強列兩造句嗆「豬邏輯」

管中閔多項兼職未申報！監委2小時激烈交鋒通過調查

「不要92共識不要獨立」　韓國瑜怒嗆小英：妳到底要什麼？

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

好久沒聽LARA唱《下雨天》❤　台下狂喊安可...又唱另首經典！

法務部擬酒駕致死＝殺人罪　酒測0.75列門檻最重判死刑

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：我還是很愛你

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

獨 / 王金平規劃訪美東、願意赴大陸：「國危須立長君」

國民黨立委提名開跑！吳敦義下放「朱系」不分區挑戰艱困選區

韓國瑜向蔡英文開砲！王丰：台灣版葉爾欽效應將星火燎原

訪中被令不准簽協議　韓國瑜：拜託陸委會不要大驚小怪

韓國瑜拋兩岸新論述「你儂我儂」　向蔡政府喊：不給錢就給政策

打臉韓國瑜？「好成績不是靠口號」　蔡英文：我農產外銷突破54億美元

柯文哲曬閃照感謝陳佩琪付出　網歪樓：省情人節禮物？

總統府要韓國瑜回到市政　羅智強列兩造句嗆「豬邏輯」

管中閔多項兼職未申報！監委2小時激烈交鋒通過調查

「不要92共識不要獨立」　韓國瑜怒嗆小英：妳到底要什麼？

26年前神作回歸！《薩爾達傳說 夢見島》重製版將於今年推出

安海瑟薇《The Witches》演大反派！奧斯卡最佳女配角加入陣容

「人生很短，夢想很重要」　他「無氧」征服高峰成全台第一人

氣喘擅停藥恐變肺病　醫提「擺脫類固醇7關鍵」先用藥再說！

獨 / 王金平規劃訪美東、願意赴大陸：「國危須立長君」

2019最容易閃婚的星座Top 5 ！牡羊不衝動就空等、巨蟹穩定就嫁了

打造自己的瑪利歐關卡！《超級瑪利歐製作大師 2》 6月發售

上市櫃人氣增溫成交量近1,900億　分析師：元宵節前可望持續向上

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽進肚子」　醫剖腹取出：據說是台灣品種

文大大典館火災！建管處：7、8樓違建　使用執照登記沒那麼多層

高雄「古惑仔」上演！街頭亂棍暴打　粉衣男遭黑車猛撞彈飛繼續挨揍

政治熱門新聞

女友辣乳解放教做冰　童仲彥爽吃..

韓國瑜拋「你儂我儂」新論述　籲..

韓國瑜向中央開砲！王丰：葉爾欽..

韓國瑜嗆蔡英文：不要九二共識又..

打臉韓國瑜？蔡英文公布農產外銷..

羅智強挺韓國瑜　嗆總統府「豬邏..

蔡英文挨批不敢台獨　陳致中嗆韓..

韓國瑜訪中　被陸委會令不准簽協..

柯文哲：國是中華民國，家叫台灣

不要92共識　韓國瑜嗆小英：妳..

吳敦義要朱系立委挑戰艱困選區！

柯文哲情人節前曬閃照　網歪樓：..

護國神犬遭官員腳踹　蘇貞昌痛斥..

柯P談品質提升：台灣不能永遠停..

更多熱門

相關新聞

吳敦義要朱系立委挑戰艱困選區！

為了備戰2020總統暨立委大選，國民黨中常會13日下午通過中央提名協調小組名單，確定2月下旬率先啟動提名作業。據透露，國民黨主席吳敦義對於是否參選總統雖然仍未鬆口，但周圍仍有支持者勸進，手上握有立委提名權的他，也被視為是在爭取黨內支持時的籌碼，在決定先啟動2020立委提名作業後，前新北市長朱立倫於黨主席任內的提名不分區立委們，國民黨目前傾向讓這些人直接去選、「去挑戰艱困選區」。

羅智強挺韓國瑜　嗆總統府「豬邏輯」

蔡英文挨批不敢台獨　陳致中嗆韓國瑜

國民黨中常會通過中央提名協調小組名單

林子偉大推台北情人節美國甜點

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

21歲妹墮胎遭嬰靈託夢投胎！避孕竟懷上

撕開封膜倒奶球　他驚蓋子有妙用

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦干達」是真的

女硬屎卡肛1週！一挖土屎流臭跑男友

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

可騎內線了！新北取消「禁行機車」

騎車飆國道逆向60公里　他自撞骨折口吐白沫

過敏養貓21年淚：女兒送的最後一次

正妹PO奶照號召！起底竟是「最強奶媽」

28歲兒胃癌末期　父：他天天宵夜

檢疫犬心理受創龜縮　獸醫：暫時無法工作了

女醫師愛上黑手！親弟一句話惹哭2萬人

超狂！高雄五星級「佛系火鍋餐廳」

一轉眼3歲童不見了　公廁發現她遭男猥褻

更多

最夯影音

更多

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面