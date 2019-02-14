OL機車停路邊被變態噴精　她崩潰：上次還有嘉明和他的雨衣

▲女子的機車坐墊上連續兩次被留有疑似精液的液體。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

一名陳姓女子將機車停在新竹市北新竹火車站旁，疑似遭變態在機車坐墊上留下「嘉明」，女子嚇的報警求助，新竹市警方也表示，案件已受理，坐墊上的液體初步看起來像精液又像鼻涕，但詳細的確認報告還要等檢體化驗結果，警方也將調閱附近監視器揪出這名變態。

新竹市北新竹火車站因鄰近多個大型社區及新竹高工，因此上下班時間往來人潮非常多，車站旁的空地和停車格也總停滿機車及腳踏車，但由於該處往來的上班族與學生非常多，因此這起疑似變態「做記號」事件也引起警方重視。

警方說，女子機車坐墊上的半透明液體，看起來像精液又像鼻涕，不過為求慎重，採樣檢體還是要送交化驗等待結果，不管是哪種，結果出來後都將再進一步化驗DNA逮狼。

▲北新竹車站因鄰近多個大型社區及新竹高工，因此上下班時間往來人潮非常多，車站旁的空地和停車格也總停滿機車及腳踏車。（圖／資料照／記者徐振洋、楊秉錞攝）



據了解，這名女子的機車已經不是第一次遭到「不明東西」攻擊，一月底，她才發現機車把手上被掛上疑似使用過的保險套，裡面還有一些半透明濃稠液體，她說，自己只是一個普通上班族，平常未與人結怨結仇，連續兩次的疑似精液攻擊讓她懷遭自己被人鎖定惡搞，因次決定不再姑息、一定要抓住這名變態，不管是不是惡作劇，都要向對方提告。