基隆廟口夜市「撞胸惡狼」出沒！　安全帽遮掩...趁人多大力撞美眉

▲基隆廟口驚現撞胸變態。示意圖與本案無關。（圖／記者郭世賢攝）



地方中心／基隆報導

基隆廟口夜市疑有撞胸色狼出沒，一名女網友在臉書「基隆人」發文提醒，過馬路時遇到一個帶著安全帽的變態，擦身而過的時候故意大力撞胸部，再快步離開，提醒其他女生要小心，不要被吃豆腐。對此也有網友說有遇到過這名奇怪的男子，大家要多注意。

女網友寫道，「晚間6點多時在基隆廟口、彰化銀行前的紅綠燈，過馬路時人很多又沒注意，結果遇到一個帶著安全帽變態的垃圾爛人，身高約178公分，走路走得很急，之後大力的用他的手臂撞我的胸部，連下方也被他撞到一點點， 當轉過頭時，那名男子已經往全國電子方向走去。」

她說，「雖然帶著安全帽，但看得出頭髮有點白，提醒各位美眉在逛街時注意前方。」沒想到下方也有網友留言，「我知道妳說的那個爛人，在廟口郵局過馬路時候他故意撞我的左手左肩，因為我的左手有洗腎的人工血管，所以當時我就大叫很痛，結果我的老公就抓起他要報警，他走很快要逃。」

同時還有其他網友看到，「大約晚間6點半時在廟口的大麵炒尤魚羹那攤外面有看到一個女的抓到一個色狼，有人把他抓起來報警了，但不知是不是同一人，那個人是摸那女的屁股被她們同夥的抓住，色狼有點胖。」

對此婦幼隊表示，春節連續假期，出入人潮擁擠的賣場、夜市等公共場所或搭乘大眾交通工具機會大增，特別容易讓鹹豬手有機可趁，因此更要謹慎應對、小心預防。

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