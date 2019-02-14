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工程行欠3年租金36萬遲不還　房東撂惡煞丟信號彈砸店

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記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區昌明街一家裝潢工程行發暴力討債毀損案，因為林姓負責人因為在外積欠了36萬元房租，13日凌晨2時許一群惡煞先在店外燃放信號彈後，隨即持高爾夫球桿將店家落地窗玻璃砸地粉碎，警方獲報後組成專案小組追查，火速將章姓主嫌等7人查緝到案。

▲▼為了討回租金，房東撂惡煞擲信號彈、砸店。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲為了討回租金，房東撂惡煞擲信號彈、砸店。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方調查，30歲的章姓主嫌以每月1萬2千元的租金，將位於新莊昌明街的店面租給41歲林男做為裝潢工程行，但林男卻從3年前就沒有繳房租，至今已經欠了約36萬元未還；去年11月，章男為了討回租金還到店門前撒冥紙，事後被警方逮捕。

13日凌晨2時許林男在裝潢工程行跟下游廠商於商談工程事宜時，章男帶人到店面外燃放信號彈，緊接著持高爾夫球桿跟滅火器砸毀落地窗，現場一片狼藉，林男嚇得躲進屋內，現場並無人員傷亡；警方獲報後擴大調閱監視器，當天就逮捕章男等7人到案，他坦承是因為對方不繳房租才會找人來砸店，警方訊後依照公共危險、恐嚇、毀損等罪嫌將7人送辦。

▼監視器拍下信號彈燃燒畫面。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼為了討回租金，房東撂惡煞擲信號彈、砸店。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼警方循線帶回7名涉案人。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼為了討回租金，房東撂惡煞擲信號彈、砸店。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼警方查扣的高爾夫球桿及滅火器。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼為了討回租金，房東撂惡煞擲信號彈、砸店。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：工程行,房東,租金,新莊

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