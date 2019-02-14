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韓國瑜施政目標推「倒金字塔」　禿頭頂著「359行業」做牛做馬

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記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜14日參加一場由國內媒體舉辦的工商論壇前十分鐘，先跟廈門台商會的成員另外闢室密會，不過結束後韓國瑜也自爆跟廈門台商談話內容。韓國瑜表示，台商為什麼「敢」飄洋過海到對岸打拼，都是因為年輕的時候有當兵，所以才能夠在陌生環境中，面對恐懼後成長，不過隨後就提到自己用「倒金字塔理論」來經營高雄。

▲廈門台商會參與台灣媒體主辦產業論壇，韓國瑜特別闢室聊天 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲廈門台商會參與台灣媒體主辦產業論壇，韓國瑜特別闢室聊天 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜強調，在廈門台商會當中有分享曾經跟國內企業家聊天的內容，為什麼台商敢飄洋過海打拼，當時跟韓國瑜對談的國內企業界大老回應：「勤勞、敢拚、敢衝」，但是他認為其中有一個要素沒有講到，就是跟男孩子當兵有關係，因為當兵是20歲就離開家，遇到陌生的環境訓練，從害怕、恐懼到接受來慢慢成長，等到退伍以後，膽量就大了，拿了一卡皮箱就會往全世界衝。

▲廈門台商會參與台灣媒體主辦產業論壇，韓國瑜特別闢室聊天 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲廈門台商會參與台灣媒體主辦產業論壇，韓國瑜特別闢室聊天 。（圖／記者吳奕靖攝）

所以韓國瑜認為就是因為有「當兵」才會造就台灣企業家能夠敢衝、敢拚，這是非常重要的要素。不過韓國瑜也分享到自己之前跟國內企業家餐敘時，被問到高雄發展的部分，韓國瑜當下先說：「先喝三杯酒後再說」，就在三杯酒以後韓國瑜回答「政治人物怎麼看自己，政治人物吃幾碗飯、政治人物怎麼角色扮演」，把這些搞清楚，就能夠搞清楚了。

韓國瑜進一步拿金字塔來解釋，政治人物就坐在金字塔頂端，看著底下的359行，所以很容易作威作福，但是他自己擔任高雄市長，高雄市政府的金字塔要倒過來，市政府在最下面服務359行，現在高雄市政府不會作威作福，而是做牛做馬，這是自己應該做的，而不是像某些政治人物把自己「無限變大」。

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關鍵字：韓國瑜,廈門台商會,工商論壇,金字塔

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